Isala wil de opname van COVID-patiënten in het ziekenhuis verminderen en de huisartsenzorg ontlasten met een thuismonitoringsoplossing van Philips

“We hopen met deze oplossing een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van de druk op zorgverleners die door COVID-19 extra hoog is”, zegt Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux. “Regionale samenwerking en het monitoren van patiënten op afstand met behulp van sensoren, devices en vragenlijsten is een beeld dat we in de toekomst vaker zullen zien, ook met ondersteuning van educatiemateriaal. Deze vorm van zorg op afstand heeft de potentie om de ligduur in het ziekenhuis te verkorten of te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis komen te liggen. Bovendien kan de versnelde her opschaling van de post-OK zorg ondersteund worden, evenals de zorg voor chronische patiënten buiten het ziekenhuis. Op de middellange termijn kan dit model helpen bij het vormgeven van een duurzaam en regionaal zorgnetwerk waarin kwaliteit van zorg geborgd blijft.”

Ziekenhuizen en huisartsen in andere regio’s in Nederland met interesse in deze oplossing kunnen contact opnemen met Philips.

Lees meer over hoe technologie de oplossing kan zijn voor hoge werkdruk in de zorg.

Bekijk hier andere oplossingen die Philips kan bieden tijdens de COVID-19 crisis.

*Een zuurstofsaturatiemeter is een apparaatje waarmee gemeten wordt in hoeverre het bloed met zuurstof verzadigd is. Dit kan gebeuren in de vorm van een 'knijper' die op de vinger gezet wordt om door middel van twee verschillende golflengten infrarood licht de absorptie bij passage door de vinger te meten. Met een saturatiemeter kan de eigen bloedsaturatie worden gemeten.

DIM-nummer: 18090-00066003

Datum: December 2020