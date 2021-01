Frans van Houten in Opinieblad Forum (VNO-NCW): “We innoveren om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren”

Over de maatschappelijke rol van het bedrijfsleven is de CEO duidelijk. “Als bedrijf zijn wij er voor de maatschappij, bestaan we bij de gratie van die maatschappij. We innoveren om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren”, aldus Frans.

Op sommige terreinen doet Philips volgens hem meer dan je zou kunnen verwachten. Hij noemt de R&D-inspanningen in Nederland. Wereldwijd heeft Philips vier innovatiehubs. De grootste staat in Eindhoven en vormt een belangrijk onderdeel van de regio Brainport. Hier investeert Philips jaarlijks meer dan veertig procent van het wereldwijde R&D-budget: ruim 700 miljoen euro per jaar.

“Dat is dus een boven-proportionele investering in de Nederlandse economie. Dat is fijn vanuit Nederlands perspectief, en we zijn en blijven Nederlands. Zo vind ik ook dat grote Nederlandse bedrijven hier duurzaam werkgelegenheid moeten handhaven en niet alleen maar werk naar andere landen moeten overhevelen.”

Frans pleit daarbij voor meer samenwerking. “Als ik een pleidooi mag doen, laten we – bedrijfsleven, politiek, samenleving – dan samenwerken en ons niet tegen elkaar afzetten. We hebben elkaar keihard nodig om onze concurrentiekracht te versterken. Ik hoop dat de samenleving zegt: we zijn trots op het bedrijfsleven en gaan elkaar helpen.”