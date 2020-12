Henk Valk in Trouw: “Philips maakt nu vooral mensen beter”

“Wij hebben de vraag naar onze apparatuur natuurlijk enorm zien toenemen. In veel ziekenhuizen hebben we extra ct-scanners en x-ray systemen geplaatst. En de productie van beademingsapparaten voerden we fors op zoals we ook de uitbreiding van IC- capaciteit hebben ondersteund via onze monitoren. Wij moesten in deze pandemie onder ongelooflijke tijdsdruk werken omdat we ook niet wisten waar de piek zou eindigen. Dat is nog steeds wel zo.

We moesten daarin heel creatief zijn. Hoe kunnen we zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk apparatuur komen? Zo zit je dan bij elkaar. En het lukte. Dat we met onze apparatuur en de inzet van onze mensen mensenlevens konden redden, daar ben ik echt trots op.”