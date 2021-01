‘Een IC opschalen betekent méér dan een paar bedden bijplaatsen’

Toen de eerste golf (en ook de druk op de IC van Ziekenhuis Amstelland) over zijn piek heen was, deelde Mark zijn ervaringen ook met een breder publiek. “We werden benaderd door regionale zender NH Nieuws, ze wilden graag laten zien hoe het er op de IC aan toeging. Maar we konden natuurlijk geen cameraploegen daar toelaten, dus heb ik een aantal vlogs gemaakt.

We vonden dat vooral belangrijk in het licht van de discussie over de uitbreiding van de IC-capaciteit. Sommige mensen dachten daar iets te makkelijk over; waarom zetten we er niet gewoon wat bedden bij, als er een tekort is aan IC-bedden? Met die vlogs wilde ik laten zien dat een IC niet alleen een plek is waar je een bed plaatst voor patiënten, maar er moeten ook bewakingsmonitoren zijn, je hebt een alarmsysteem nodig, gespecialiseerd personeel, en ga zo maar door.”