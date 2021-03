Philips presenteert wereldwijd onderzoek naar de impact van COVID-19 op slaap

"De resultaten van de wereldwijde survey bevestigen wat we al een tijdje weten: met de juiste oplossingen hoeft slaapzorg niet langer bepaald te worden door locatie, maar door de behoeften van het individu en zijn of haar toestand", zegt David Van Waesberghe, Head of Sleep and Respiratory Care bij Philips Benelux. "De hulpmiddelen die nodig zijn voor efficiënte en betrouwbare eHealth bestaan al en de consument is daarin duidelijk geïnteresseerd. Bij correct gebruik heeft eHealth het potentieel om de efficiëntie en kwaliteit van de zorg bij slaapproblemen en de gezondheidsresultaten te verbeteren, patiënten in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen en iedereen gelijke gezondheidszorg te bieden. Door de zorg uit te breiden via technologie stellen we behandelaren in staat om patiënten met vertrouwen in meerdere settings en zorgtransities te begeleiden, waardoor betere gezondheidsresultaten worden behaald."