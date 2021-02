Dankbaarheid tonen

"We zijn ons er ook van bewust dat veel van onze collega's uit de brand zijn geholpen door de mensen om hen heen. Het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoeveel hulp er op gang kwam om het normale leven toch door te laten gaan. Met deze actie willen we als Philips onze dankbaarheid tonen, en daar is veel reactie op gekomen. Meer dan 3.000 deelnemers hebben kunnen genieten van een boeiende tour van de curatoren van de musea waar we nauw aan verbonden zijn, het Philips Museum en het Rijksmuseum."