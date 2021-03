Philips lanceert de Healthdot sensor waarmee patiënten 14 dagen binnen en buiten het ziekenhuis gemonitord kunnen worden

De Healthdot sensor meet ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en houding van een patiënt. Deze nieuwe sensor stuurt veertien dagen lang metingen via de zorgcloud van Philips: HealthSuite, door naar de zorginstelling zonder tussenkomst van een relay. De sensor is voor patiënten eenvoudig te gebruiken; er is geen koppeling nodig via een telefoon of andere ontvanger. Als een van de eerste medische sensoren ter wereld maakt de Healthdot sensor direct verbinding met het LoRa (Internet of Things) netwerk en heeft daardoor overal in Nederland ontvangst. Dit maakt de verbinding zeer betrouwbaar en zorgt dat patiënten en zorgverleners niet hoeven na te denken over de techniek.



In overleg met zorgverleners kan Philips de combinatie van dataplatformen en verschillende sensoren aanpassen voor verschillende patiëntengroepen om hen, bijvoorbeeld na een chirurgische ingreep, in de thuissituatie te blijven monitoren en te begeleiden. Philips verkent ook de mogelijkheid om chronische patiënten met hartfalen of COPD na een acute episode thuis te monitoren.



Meer informatie over de Healthdot sensor is te vinden op: https://www.philips.nl/healthdot