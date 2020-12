Kracht van Brabant: Techniek en zorg komen bij elkaar bij Philips in Best

Harrold Greijmans, Systems Engineer CT, werkte aan de CT-scanners: “We hebben in die periode en dit jaar meer veel werk gehad, maar hadden hulp van collega’s. Hier op de campus ligt ook een school waar we cursussen geven over CT aan mensen van over de hele wereld. Omdat de cursisten niet hierheen konden reizen, lagen de opleidingen tijdelijk stil. Maar ze konden wel ons helpen om de systemen te testen. We hebben tijdens de coronacrisis een steentje bij kunnen dragen, dat geldt ook voor andere afdelingen hier in Best, zoals de cursusleiders en helpdesk. En daar zijn we allemaal trots op.”

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie van Philips. Hergebruik van bestaande apparatuur speelt hierin een belangrijk rol. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker; het bespaart materiaal en grondstoffen en draagt zo bij aan een duurzame economie.