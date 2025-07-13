Er lekt water/stoom uit de de De-Calc-knop en onder de voet van mijn Philips-stoomgenerator

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Als het oppervlak onder de voet van uw Philips-stoomgenerator nat wordt of als er stoom en/of water onder de EASY DECALC-knop vandaan komt, vindt u de mogelijke oorzaken en oplossingen in ons artikel hieronder.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: PSG8300/20, PSG7200/30, PSG8200/70. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›