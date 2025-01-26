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Doodt tot wel 99,9% van de bacteriën**
Krachtige desinfecterende eigenschappen
Met de Philips UV-scheerkubus wordt het oppervlak van je scheerapparaat behandeld met UV-licht. Het apparaat is uitgerust met drie ingebouwde UV-C LED's met een krachtige golflengte van 275 nm, die tot 99,9% van de bacteriën** doden, voor een schoon en hygiënisch scheerresultaat.
De UV-scheerkubus maakt gebruik van UV-C-licht. UV-C staat bekend om zijn sterke desinfecterende eigenschappen, dankzij de korte golflengte. UV-C is effectief in het uitschakelen van micro-organismen en vormt daarom een uitstekend middel om oppervlakken van objecten en ruimtes veilig te desinfecteren.
De UV-scheerkubus is compatibel met de volgende series: 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige en i9000 Prestige Ultra.
3.9
van 5
66
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Cyr13lGame
26/01/2025
Nederland
Vloeistof pot is verbeterd
Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.
Voordelen
Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Frankkkkk
17/06/2024
Nederland
Top product.
Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.
Voordelen
Scheert zeer goed.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Mel0peneman
30/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Echt schoon.
Echt schoon en heerlijk fris, doet wat het moet doen.
Voordelen
Werkt zeer goed.
Nadelen
Prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Bij gebruik van de UV-scheerkubus
Doodt 99,9% van de bacteriën escherichia coli, staphylococcus aureus, propionibacterium acnes, pseudomonas aeruginosa, salmonella paratyphi B en staphylococcus albus op het oppervlak van het scheerapparaat binnen 10 minuten, getest door een extern laboratorium