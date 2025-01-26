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  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
  • Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat

AccessoriesUV-scheerkubus

UVC10/00

3.9
| (66) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat
Geniet elke dag van een schoon en hygiënisch scheerresultaat met de UV-scheerkubus, die tot wel 99,9% van de bacteriën doodt**.
Bekijk alle voordelen

Doodt tot wel 99,9% van de bacteriën**

Geniet elke dag van een extra hygiënisch* scheerresultaat

  • Doodt tot wel 99,9% van de bacteriën**

  • Krachtige desinfecterende eigenschappen

Doodt tot wel 99,9% van de bacteriën**

Doodt tot wel 99,9% van de bacteriën**

Met de Philips UV-scheerkubus wordt het oppervlak van je scheerapparaat behandeld met UV-licht. Het apparaat is uitgerust met drie ingebouwde UV-C LED's met een krachtige golflengte van 275 nm, die tot 99,9% van de bacteriën** doden, voor een schoon en hygiënisch scheerresultaat.

Krachtige desinfecterende eigenschappen

Krachtige desinfecterende eigenschappen

De UV-scheerkubus maakt gebruik van UV-C-licht. UV-C staat bekend om zijn sterke desinfecterende eigenschappen, dankzij de korte golflengte. UV-C is effectief in het uitschakelen van micro-organismen en vormt daarom een uitstekend middel om oppervlakken van objecten en ruimtes veilig te desinfecteren.

Compatibiliteit UV-scheerkubus

Compatibiliteit UV-scheerkubus

De UV-scheerkubus is compatibel met de volgende series: 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige en i9000 Prestige Ultra.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

66

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

26/01/2025

Nederland

Nederland

Vloeistof pot is verbeterd

Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.

Voordelen

Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

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Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

17/06/2024

Nederland

Nederland

Top product.

Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.

Voordelen

Scheert zeer goed.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

30/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Echt schoon.

Echt schoon en heerlijk fris, doet wat het moet doen.

Voordelen

Werkt zeer goed.

Nadelen

Prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

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Voorwaarden

  1. Bij gebruik van de UV-scheerkubus

  2. Doodt 99,9% van de bacteriën escherichia coli, staphylococcus aureus, propionibacterium acnes, pseudomonas aeruginosa, salmonella paratyphi B en staphylococcus albus op het oppervlak van het scheerapparaat binnen 10 minuten, getest door een extern laboratorium