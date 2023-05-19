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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

TAW6505/10

3.3

| (47) Reviews & awards

Groter geluid in elke kamer

Deze krachtige draadloze luidspreker geeft u rijk geluid van 80 W – alleen, of als onderdeel van een opstelling voor meerdere kamers. U krijgt stereogeluid boordevol details, perfecte synchronisatie en eenvoudige bediening, of u nu verbinding maakt met uw TV of met andere luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Groter geluid in elke kamer

  • Wi-Fi. Multiroom-audio

  • Compatibel met DTS Play-Fi

  • Aan te sluiten op spraakassistenten

  • Ingebouwde LED

Versterk het geluid van uw luidsprekers met slimme assistent

Vraag apparaten met Alexa of een apparaat met Google Assistant om muziek af te spelen via de luidspreker. Zet het volume hoger voor een feestje. Zet het later op de avond weer lager. Hoor het laatste nieuws en meer. Allemaal volledig handsfree.

Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten

Rijk geluid in elke kamer. Perfecte synchronisatie tussen kamers

Twee woofers, twee passieve radiatoren en twee tweeters zorgen samen voor een kamervullend geluid met een krachtige bas en sprankelende hoge tonen. Wi-Fi-streaming geeft u een signaal van de allerhoogste kwaliteit en zorgt ervoor dat de audio perfect wordt gesynchroniseerd tussen luidsprekers of kamers.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

47

Reviews & awards

19/05/2023

Nederland

Nederland

Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify

Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten

Voordelen

Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2023-04-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2023-04-19

11/11/2022

Nederland

Nederland

Het duurt even, maar dan heb je ook wat!

Ik heb er 2 gekocht, als aanvulling op mijn B97 Fidelio soundbar. Net als bij de B97 moet je eerst diverse updates downloaden en installeren. Dit duurt even, net als het koppelen en afstellen v.d. speakers met bv. Spotify. Maar het geluid is top en het Ambilight is leuke aanvulling!

Voordelen

Design, geluid, koppelmogelijkheden

Nadelen

Je moet je door de app worstelen. Philips Sound app is okay, de aanvullende PS app verwarrend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2022-10-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2022-10-11

18/02/2021

Nederland

Nederland

Geweldig apparaat

Gekocht als vervanging van een JBL Playlist. Deze Philips speaker met ambilight geeft een heerlijk geluid bij alle muzieksoorten van jazz, blues tot aan trance etcetera. Makkelijk te installeren met de Philips Sound app (let op dat je middels de Wi-Fi instellingen bij installatie op de tablet/telefoon je toestel met de speakerwifi verbindt ipv met je modem). Sublieme verbinding.

Voordelen

Superieur geluid en uitstekende connectiviteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2021-01-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum gebruik 2021-01-18

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