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Niet meer leverbaar
TAW6205/10
Al je geluiden. Elke kamer.
Deze draadloze luidspreker is op zichzelf geweldig, en nog beter gepaard met andere luidsprekers. Combineer hem met uw tv of andere luidsprekers voor geweldig geluid in meerdere kamers. Koppelen voor stereo. Of verrijk het Ambilight van uw Philips-TV door de luidspreker hierop te synchroniseren.
Wi-Fi. Multiroom-audio
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op spraakassistenten
Ingebouwde LED
Of u nou rechtstreeks vanuit Spotify streamt of albums met hoge resolutie op Tidal opent via de Play-Fi-app, deze luidspreker streamt het allemaal. Van afspeellijsten voor feestjes in de lounge tot podcasts in de werkkamer, alles wat u leuk vindt, klinkt rijker, dieper en helderder.
2.7
van 5
54
Reviews & awards
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Voordelen
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Nadelen
Opgelost wifi verbinding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-01-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-01-07
Bertus_67
26/01/2022
Nederland
als surround aanvulling op tv prima !!
Lang getwijfeld op basis van de negatieve reviews of ik deze wel moest aanschaffen. Omdat er ook zat mensen zijn die het prima bevalt toch maar aangeschaft. Laat ik voorop stellen dat ik de boxen alleen gebruik als aanvulling op mijn soundbar van Philips type B8505, deze staat gekoppeld aan mijn Philips TV type 65pus9435. Ik stream dus geen muziek naar de boxen !! De sound app kan beter en lijkt nog niet helemaal door ontwikkeld. Hopen dat daar binnenkort een update van komt. De boxen in het netwerk hangen is vrij eenvoudig. Druk op de achterkant van de box 8 seconden en laat los na het horen van twee piepjes. Daarna vervolgens weer 4 seconden indrukken en na de piep los laten. De wps knop op de router indrukken en de box is vrij snel gekoppeld aan het netwerk. Vervolgens met de soundapp de verplichte software update doen en klaar is kees. De boxen met de soundapp als surround in stellen ging niet goed. Om de één of andere reden bleef de linker box zichzelf uitschakelen. Deze setup in de app maar gewist en de boxen met DTS Play Fi via de TV verbonden en dat werkt prima. Vervolgens liep ik tegen het probleem aan dat het geluid via TV kijken wel synchroon liep maar er bij Netflix kijken een echo ontstond. Die was wel weer op te lossen door AV synchronisatie op de soundbar aan te passen maar dan was TV kijken weer niet synchroon. Uiteindelijk dit weten op te lossen in de instellingen van de TV door de instelling van de digitale uitvoer op meerkanaals te zetten in plaats van meerkanaals ((bypass) en de vertraging van de digitale uitvoer op aan te zetten. Het is even wat puzzelen maar ben nu toch meer dan tevreden en kan de boxen van harte aanbevelen. Kijkend naar alle reviews (heb ook in duitsland en engeland naar de reviews gekeken) is het opvallend dat de één het niks vindt en direct retour stuurt terwijl de ander er zeer tevreden over is. Dat kan wat met het streamen van muziek te maken hebben maar dat doe ik niet. Een flinke software update van de sound app zou de installatie een stuk makkelijker maken. Al met al toch tevreden. -
Voordelen
vormgeving, geluid
Nadelen
philips sound app, installatie zou makkelijker moeten kunnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2021-12-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2021-12-26
I-Know
07/12/2021
Nederland
De eenvoud zelve!
Geweldige speaker zeker i.c.m. mijn Philips OLED TV ! Installatie is zo simpel! Eerst selecteer je in wifi netwerk op je telefoon deze speaker, als dit voltooid is open je de "Play-Fi" App en krijg je de mededeling dat de speaker geüpdatet moet worden. Let op!!! Dit proces duurt tenminste 10 minuten, dus oefen geduld ;-) Daarna is hij klaar en kun je probleemloos muziek streamen vanaf je mobiel of wat dan ook. Via mjn iPhone gaat het i.i.g. 100% fantastisch goed en stabiel. Dus ik kan mij totaal niet vinden in al deze verhalen dat het niet zou werken, enz. enz. Als je de tijd neemt en letterlijk ervoor gaat zitten met een bakje koffie is het echt kinderspel . Geluids kwaliteit is geweldig goed hij onderstend Hi-Res-AUDIO. Voor deze prijs wat hij nu kost is het echt een koopje. Ambilight is een leuke toevoeging vooral als je een film aan het kijken bent! Ik vind het dus een dikke aanrader voor elke huiskamer of slaapkamer. Er is veel muziek en hardware ondersteuning voor dit product. Ik heb echter één kritiekpuntje, waar kan ik een muurvinden want je kunt hem ophangen. Zou mooi zijn als Philips met een muurbeugel komt, want niet iedereen heeft zomaar ruimte of vind het handig om een speaker neer te zetten.
Voordelen
Makkelijke installatie met wat geduld, zeer goed geluid, Ambilicht, veel ondersteuning en mogelijkheden.
Nadelen
Muurbeugel, waar kan ik die vinden ??
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2021-11-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2021-11-07