Lang getwijfeld op basis van de negatieve reviews of ik deze wel moest aanschaffen. Omdat er ook zat mensen zijn die het prima bevalt toch maar aangeschaft. Laat ik voorop stellen dat ik de boxen alleen gebruik als aanvulling op mijn soundbar van Philips type B8505, deze staat gekoppeld aan mijn Philips TV type 65pus9435. Ik stream dus geen muziek naar de boxen !! De sound app kan beter en lijkt nog niet helemaal door ontwikkeld. Hopen dat daar binnenkort een update van komt. De boxen in het netwerk hangen is vrij eenvoudig. Druk op de achterkant van de box 8 seconden en laat los na het horen van twee piepjes. Daarna vervolgens weer 4 seconden indrukken en na de piep los laten. De wps knop op de router indrukken en de box is vrij snel gekoppeld aan het netwerk. Vervolgens met de soundapp de verplichte software update doen en klaar is kees. De boxen met de soundapp als surround in stellen ging niet goed. Om de één of andere reden bleef de linker box zichzelf uitschakelen. Deze setup in de app maar gewist en de boxen met DTS Play Fi via de TV verbonden en dat werkt prima. Vervolgens liep ik tegen het probleem aan dat het geluid via TV kijken wel synchroon liep maar er bij Netflix kijken een echo ontstond. Die was wel weer op te lossen door AV synchronisatie op de soundbar aan te passen maar dan was TV kijken weer niet synchroon. Uiteindelijk dit weten op te lossen in de instellingen van de TV door de instelling van de digitale uitvoer op meerkanaals te zetten in plaats van meerkanaals ((bypass) en de vertraging van de digitale uitvoer op aan te zetten. Het is even wat puzzelen maar ben nu toch meer dan tevreden en kan de boxen van harte aanbevelen. Kijkend naar alle reviews (heb ook in duitsland en engeland naar de reviews gekeken) is het opvallend dat de één het niks vindt en direct retour stuurt terwijl de ander er zeer tevreden over is. Dat kan wat met het streamen van muziek te maken hebben maar dat doe ik niet. Een flinke software update van de sound app zou de installatie een stuk makkelijker maken. Al met al toch tevreden. -