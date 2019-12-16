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Niet meer leverbaar

Original-radio

TAVS700/10

3.7

| (19) Reviews & awards

Iconische vibes

Authentieke stijl uit de jaren 50 en moderne prestaties in deze Bluetooth-radio op netstroom. De houten behuizing, koperen knoppen en het dimbare display zorgen ervoor dat de radio prachtig staat in elke kamer. Een digitale radiotuner zorgt voor helder ontvangst.

Bekijk alle voordelen

Iconische vibes

  • Bluetooth®

  • 20 W uitgangsvermogen

Het koperen gaasrooster laat het geluid stromen

Het koperen gaasrooster laat het geluid stromen

Vintage houten kast. Jaren 50-details

Deze Bluetooth-radio is een eerbetoon aan de iconische Philips Philetta 254 radio voor op tafel. De vintage houten kast straalt charme uit. De details uit de jaren 50 op de dubbele bedieningsknoppen en het luidsprekerrooster brengen u terug naar de tijd waarin jazz en rock-'n-roll de radio domineerden.

Gewicht 2,55 kg

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

19

Reviews & awards

16/12/2019

België

België

Philips-medewerker

Heerlijk geluid en goede functionaliteit

[Employee of philipsglobal] Eerst een goedkopere DAB/Bluetooth radio geprobeerd van Denver, maar die kan niet tippen qua functionaliteit en geluidskwaliteit aan deze Philips. Veel rijkere Bas, koppeling met Bluetooth werkt direct en valt niet weg. Ontvangst met DAB veel beter op zelfde plek in huis... Kortom, aanrader. O ja, ook nog een fraai design.

Voordelen

Geluid

Nadelen

Dubbele functie van de knoppen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-radio

Datum gebruik 2019-11-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-radio

Datum gebruik 2019-11-16

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Voordelen

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Nadelen

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-Radio

Datum gebruik 2020-06-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-Radio

Datum gebruik 2020-06-19

26/02/2020

België

België

Petite radio de qualité ...

Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .

Voordelen

Son de bonne facture , taille " compacte " .

Nadelen

Réglages peu aisés .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Radio Vintage

Datum gebruik 2020-01-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAVS700 Radio Vintage

Datum gebruik 2020-01-26

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