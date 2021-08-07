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Niet meer leverbaar
Altijd in voor een feestje
Feest langer door met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die tot 20 uur afspeeltijd biedt. Dankzij de sterke bas kan niemand stil blijven zitten. De batterij heeft een grote capaciteit, dus u kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort.
Bluetooth®
30 W uitgangsvermogen
20 uur afspeeltijd
Ingebouwde powerbankfunctie
Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.
De oplaadbare Li-ion-batterij van 4400 mAh biedt 20 uur afspeeltijd. U kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort van de luidspreker. Het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden.
Dubbele passieve radiatoren leveren een sterke bas. Het geluid blijft helder, zelfs bij een hoog volume. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.
3.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Voordelen
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil
Datum gebruik 2020-07-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil
Datum gebruik 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Voordelen
un bon son
Nadelen
bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil
Datum gebruik 2022-08-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil
Datum gebruik 2022-08-10