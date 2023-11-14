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Niet meer leverbaar
Zingen maar
Laat kinderen de show stelen met de kleurrijke Bluetooth-luidspreker met draadloze microfoon. Met één druk op de knop kunnen ze eenvoudig liedjes, verhaaltjes en spreekbeurten opnemen. De luidspreker biedt helder geluid en 6 uur afspeeltijd.
Draadloze microfoon met bereik van 5 m
slimme Bluetooth-koppeling
6 uur afspeeltijd
105 x 105 x 38 mm
Deze ultradraagbare Bluetooth-luidspreker heeft een draadloze microfoon. Kinderen kunnen meezingen met muziek, verhaaltjes vertellen of zelfbedachte filmscènes opvoeren met hun vriendjes! Wat ze ook willen doen, met één druk op de knop kunnen ze hun nummers eenvoudig op een micro-SD-kaart opnemen.
U krijgt 6 uur afspeeltijd; volledig opladen duurt 2,5 uur. Opladen gaat via micro-USB. Met de vijf duidelijk gelabelde knoppen kunnen kinderen eenvoudig nummers afspelen, nummers pauzeren, het volume regelen, van bron wisselen en opnamen maken.
Met één lange druk op de knop voor afspelen/pauzeren is de draadloze Bluetooth-luidspreker klaar om te koppelen. Eenmaal gekoppeld onthoudt de luidspreker het laatste apparaat waarmee het gekoppeld is geweest. Het draadloze bereik van de luidspreker is 10 m.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Voordelen
Permet de travailler son élocution
Nadelen
Difficile à trouver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS4405N Enceinte sans fil
Datum gebruik 2023-10-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS4405N Enceinte sans fil
Datum gebruik 2023-10-14