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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
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Internetradio

TAR8805/10

3.5

| (61) Reviews & awards

Meer geweldige producten

Deze handige Philips-internetradio biedt u alles waar u van houdt dankzij internet, DAB+, FM-tuning, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt ook uw mobiele telefoon opladen op de draadloze Qi-oplaadpad.

Bekijk alle voordelen

Meer geweldige producten

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • met draadloze telefoonoplader

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort

Boven op de radio bevindt zich een draadloos Qi-oplaadpad. Voor oudere telefoons is er een USB-oplaadpoort. Het digitale tijddisplay is groot en helder, en op het voorpaneel vindt u bedieningstoetsen.

Spotify Connect. Gebruik een mobiel apparaat als Spotify-afstandsbediening

Spotify Connect. Gebruik een mobiel apparaat als Spotify-afstandsbediening

Streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. U kunt ook streamen van andere muziekdiensten via uw mobiele apparaat.

Dubbele alarmen en sleeptimer

Met de sleeptimer valt u rustig in slaap terwijl uw favoriete radiozender op de achtergrond wordt afgespeeld. Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Perfect als u waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

61

Reviews & awards

15/05/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Meer dan een radio

Een radio met veel mogelijkheden en goede prijs/kwaliteit verhouding. Makkelijk te installeren, eenvoudig in het gebruik en een duidelijk leesvenster. De draadloze oplader voor de smartphone is een leuk en veel gebruikt extraatje.

Voordelen

prijs/kwaliteit verhouding, veelzijdig apparaat, draadloze oplader

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2023-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2023-04-15

18/07/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi en functioneel

Ziet er goed uit. Bediening is simpel. Gebruiksaanwijzing downloaden helpt bij instaleren. Internet zenders zijn lastig in menu te zetten.

Voordelen

Ziet er goed uit en mooi geluid

Nadelen

Zenders vastleggen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2022-06-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2022-06-18

12/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn product

Deze is voor de wintertuin. Van alle comfort en gemakken voorzien. Zelfs dubbele wekfunctie. Door het grote zenderaanbod ,FM, DAB, Internet, Spotify, maar vooral het goede geluid is deze Philips een pracht apparaat!

Voordelen

Door het grote zenderaanbod ,FM, DAB, Internet, Spotify, maar vooral het goede geluid is deze Philips een pracht apparaat!

Nadelen

Helemaal geen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2020-06-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio

Datum gebruik 2020-06-12

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