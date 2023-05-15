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TAR8805/10
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Deze handige Philips-internetradio biedt u alles waar u van houdt dankzij internet, DAB+, FM-tuning, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt ook uw mobiele telefoon opladen op de draadloze Qi-oplaadpad.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
met draadloze telefoonoplader
Boven op de radio bevindt zich een draadloos Qi-oplaadpad. Voor oudere telefoons is er een USB-oplaadpoort. Het digitale tijddisplay is groot en helder, en op het voorpaneel vindt u bedieningstoetsen.
Streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. U kunt ook streamen van andere muziekdiensten via uw mobiele apparaat.
Met de sleeptimer valt u rustig in slaap terwijl uw favoriete radiozender op de achtergrond wordt afgespeeld. Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Perfect als u waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren.
3.5
van 5
61
Reviews & awards
Boschenaar
15/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Meer dan een radio
Een radio met veel mogelijkheden en goede prijs/kwaliteit verhouding. Makkelijk te installeren, eenvoudig in het gebruik en een duidelijk leesvenster. De draadloze oplader voor de smartphone is een leuk en veel gebruikt extraatje.
Voordelen
prijs/kwaliteit verhouding, veelzijdig apparaat, draadloze oplader
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2023-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2023-04-15
Pzwee
18/07/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi en functioneel
Ziet er goed uit. Bediening is simpel. Gebruiksaanwijzing downloaden helpt bij instaleren. Internet zenders zijn lastig in menu te zetten.
Voordelen
Ziet er goed uit en mooi geluid
Nadelen
Zenders vastleggen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2022-06-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2022-06-18
Otto--
12/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn product
Deze is voor de wintertuin. Van alle comfort en gemakken voorzien. Zelfs dubbele wekfunctie. Door het grote zenderaanbod ,FM, DAB, Internet, Spotify, maar vooral het goede geluid is deze Philips een pracht apparaat!
Voordelen
Door het grote zenderaanbod ,FM, DAB, Internet, Spotify, maar vooral het goede geluid is deze Philips een pracht apparaat!
Nadelen
Helemaal geen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2020-06-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2020-06-12