ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Primaire afbeelding
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Alternatieve productfoto
  • Primaire afbeelding
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Alternatieve productfoto

Draagbare FM/AM-radio

TAR2509/10

4

| (4) Reviews & awards

De klassieke metgezel

Dol op radio? Van de keuken tot de garage en de tuin: met deze draagbare analoge FM/AM-radio blijft u naar uw favoriete zenders luisteren. Hij klinkt geweldig, werkt op netstroom of batterijen en heeft een handige led-indicator, zodat u weet wanneer hij perfect is afgestemd.

Bekijk alle voordelen

De klassieke metgezel

  • FM/AM

  • Analoge afstemming

  • Netstroom of batterijen

Klassiek ontwerp, heldere ontvangst, eenvoudig afstemmen

Klassiek ontwerp, heldere ontvangst, eenvoudig afstemmen

Dankzij de analoge afstemming vind je eenvoudig je favoriete zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai gewoon aan het afstemwiel aan de zijkant van de radio. In het grote, duidelijke venster zie je op welke frequentie je hebt afgestemd. Een LED-indicator gaat branden wanneer het signaal sterk is.

Schakel tussen de modi Nieuws en Muziek. Toonregeling

Schakel tussen de modi Nieuws en Muziek. Toonregeling

Haal alles uit je muziek met de Muziekmodus. Schakel over naar de Nieuwsmodus wanneer je naar het nieuws, je favoriete radiosoap of een panelprogramma luistert. Waar je ook van houdt, een 3.5"-luidspreker zorgt voor goed, helder geluid.

Eenvoudige bediening. Grote volumeknop

Eenvoudige bediening. Grote volumeknop

U hoeft nooit naar de volumeknop van deze radio te zoeken! Naast de grote volumeknop heeft de radio schakelaars aan de bovenkant waarmee u tussen FM/AM-signalen en geluidsmodi kunt schakelen. U vindt er ook een hoofdtelefoonaansluiting om privé te luisteren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

4

Reviews & awards

4
3
2

02/04/2026

España

España

Geverifieerde koper

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil

Datum gebruik 2025-03-02

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil

Datum gebruik 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Datum gebruik 2025-01-26

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Datum gebruik 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Voordelen

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Nadelen

Inga eftersom man får det man betalar för

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Datum gebruik 2024-11-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Datum gebruik 2024-11-24

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen