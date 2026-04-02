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TAR2509/10
De klassieke metgezel
Dol op radio? Van de keuken tot de garage en de tuin: met deze draagbare analoge FM/AM-radio blijft u naar uw favoriete zenders luisteren. Hij klinkt geweldig, werkt op netstroom of batterijen en heeft een handige led-indicator, zodat u weet wanneer hij perfect is afgestemd.
FM/AM
Analoge afstemming
Netstroom of batterijen
Dankzij de analoge afstemming vind je eenvoudig je favoriete zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai gewoon aan het afstemwiel aan de zijkant van de radio. In het grote, duidelijke venster zie je op welke frequentie je hebt afgestemd. Een LED-indicator gaat branden wanneer het signaal sterk is.
Haal alles uit je muziek met de Muziekmodus. Schakel over naar de Nieuwsmodus wanneer je naar het nieuws, je favoriete radiosoap of een panelprogramma luistert. Waar je ook van houdt, een 3.5"-luidspreker zorgt voor goed, helder geluid.
U hoeft nooit naar de volumeknop van deze radio te zoeken! Naast de grote volumeknop heeft de radio schakelaars aan de bovenkant waarmee u tussen FM/AM-signalen en geluidsmodi kunt schakelen. U vindt er ook een hoofdtelefoonaansluiting om privé te luisteren.
4.0
van 5
4
Reviews & awards
Ripalda.
02/04/2026
España
Geverifieerde koper
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil
Datum gebruik 2025-03-02
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil
Datum gebruik 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Geverifieerde koper
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Datum gebruik 2025-01-26
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Datum gebruik 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Voordelen
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Nadelen
Inga eftersom man får det man betalar för
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Datum gebruik 2024-11-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Datum gebruik 2024-11-24