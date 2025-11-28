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  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
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  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron
  • Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron

Draagbare radio met zaklamp

TAR1609/00

4.3

| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron

Met deze geweldige kleine zaklampradio bent u op alles voorbereid. Een uitschuifbare antenne ontvangt AM- en FM-radio en de krachtige zaklamp verlicht uw weg. Er is zelfs een SOS-alarm voor noodgevallen. Opladen kan via een kabel, zonne-energie of handslinger.

Bekijk alle voordelen

Betrouwbare radio, zaklamp en noodstroombron

  • Compacte, draagbare radio

  • Analoge FM/AM-afstemming

  • Ingebouwde Li-ion-accu

  • SOS-zaklamp

Compacte, draagbare radio met zaklamp

Compacte, draagbare radio met zaklamp

Deze handige draagbare radio is de perfecte metgezel voor lange dagen onderweg. Ontvang heldere radiosignalen, laad andere apparaten op en verlicht de weg met de krachtige zaklamp. In noodgevallen kun je zelfs een luid SOS-alarm met knipperlicht activeren.

Ingebouwde Li-ionbatterij. Opladen via USB-C

Ingebouwde Li-ionbatterij. Opladen via USB-C

Deze handige radio laat je niet in de steek. Laad de radio op met de meegeleverde USB-C-kabel voor tot 32 uur radioafspeeltijd bij een redelijk volume.

Reservestroom via zonne-energie of handslinger

Reservestroom via zonne-energie of handslinger

Nooit meer zonder stroom! Je hebt altijd een reservelading dankzij de zonnepanelen boven op de radio of door aan de bevestigde handslinger te draaien. De radio werkt ook op 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). Via een USB-A-poort kun je de radio gebruiken om in noodgevallen je andere apparaten op te laden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2

28/11/2025

Nederland

Nederland

Top produkt!

Top produkt! Voorzien van veel mogelijkheden om bij stroomstoring toch ontvangst én licht te hebben.

Voordelen

Veelzijdig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-10-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-10-28

17/07/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Multifunctioneel toestel

Alles werkt naar behoren met veel functies die van pas kunnen komen.

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-06-17

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-06-17

02/06/2025

Nederland

Nederland

Robuuste noodradio die van levensbelang kan zijn

Deze robuuste alles in één radio is de perfecte oplossing en misschien wel van levensbelang in een onverhoopte situatie van langdurige stroomuitval. Afhankelijk van de oorzaak, bijv. een natuurramp of sabotage door een vijandige mogendheid, kan het van levensbelang zijn te weten wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf en je naasten veilig, of in ieder geval zo veilig mogelijk te stellen. Dan ben je nergens zonder een radio zoals deze Philips Sound TAR1609, die zichzelf blijvend van stroom kan voorzien. Hierdoor kan je altijd de calamiteitenzender in jouw regio ontvangen om te horen wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Ook heel belangrijk in een lastige situatie, via de ingebouwde ledlamp heb je altijd licht én vanuit de radio kan je een of meer mobiele telefoons steeds opnieuw opladen. Tip: vraag google ‘Wat is de rampenzender in mijn omgeving?’ en zet de radio vast op die frequentie of schrijf het op een sticker en plak die op de radio.

Voordelen

Product dat van levensbelang kan zijn voor minder dan 40 euro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-05-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp

Date of Use 2025-05-02

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen