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Niet meer leverbaar

Internetradio

TAPR802/12

3.9

| (57) Reviews & awards

Meer geweldige producten

Waar u ook van houdt, met deze Philips-internetradio kunt u er nog meer van genieten. Naast internet, DAB en FM beschikt u ook over compatibiliteit met Spotify Connect en de mogelijkheid om te streamen vanaf uw mobiele apparaat.

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  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetradio. Duizenden zenders binnen handbereik

Muziek. Gesproken woord. True crime. Deze internetradio biedt toegang tot duizenden wereldwijde stations die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale radiotuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.

Groot kleurenscherm van 2,4 inch voor duidelijke weergave

De matzwarte houten kast omsluit een groot, hoogglanzend kleurenscherm en een zwart metalen luidsprekerfrontje. Op het scherm wordt informatie over albumillustraties en nummers van Spotify Connect weergegeven, evenals zenderlogo's wanneer u internetradio of DAB gebruikt.

1 full-range driver van 3 inch. Helder, gedetailleerd geluid

Een 3-inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor helder geluid. De basreflexpoort zorgt voor de lage tonen voor een ronde, krachtige basweergave. Het draadloze bereik is 10 m.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

57

Reviews & awards

09/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Voordelen

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-05-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-05-09

03/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi geluid

Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.

Voordelen

goed geluid, makkelijk te bedienen

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-04-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-04-03

06/02/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Onze kleine geweldenaar

Deze internetradio heeft alles wat een radio moet hebben. Ongelooflijk veel zenders, ook lokale en het geluid is uitstekend.

Voordelen

Uitstekend geluid. Alle zenders kun je op de radio krijgen. Gebruiksvriendelijk

Nadelen

Het kost even tijd om van de ene zender naar de andere te gaan. Je moet goed de handleiding lezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2021-01-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2021-01-06

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