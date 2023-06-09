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Niet meer leverbaar
TAPR802/12
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Waar u ook van houdt, met deze Philips-internetradio kunt u er nog meer van genieten. Naast internet, DAB en FM beschikt u ook over compatibiliteit met Spotify Connect en de mogelijkheid om te streamen vanaf uw mobiele apparaat.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muziek. Gesproken woord. True crime. Deze internetradio biedt toegang tot duizenden wereldwijde stations die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale radiotuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.
De matzwarte houten kast omsluit een groot, hoogglanzend kleurenscherm en een zwart metalen luidsprekerfrontje. Op het scherm wordt informatie over albumillustraties en nummers van Spotify Connect weergegeven, evenals zenderlogo's wanneer u internetradio of DAB gebruikt.
Een 3-inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor helder geluid. De basreflexpoort zorgt voor de lage tonen voor een ronde, krachtige basweergave. Het draadloze bereik is 10 m.
3.9
van 5
57
Reviews & awards
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Voordelen
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-05-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-05-09
An Ro
03/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi geluid
Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.
Voordelen
goed geluid, makkelijk te bedienen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-04-03
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-04-03
Stews
06/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Onze kleine geweldenaar
Deze internetradio heeft alles wat een radio moet hebben. Ongelooflijk veel zenders, ook lokale en het geluid is uitstekend.
Voordelen
Uitstekend geluid. Alle zenders kun je op de radio krijgen. Gebruiksvriendelijk
Nadelen
Het kost even tijd om van de ene zender naar de andere te gaan. Je moet goed de handleiding lezen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2021-01-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2021-01-06