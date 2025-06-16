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Alles in één
Met internetradio, Spotify Connect, Bluetooth en een cd-speler kan dit compacte alles-in-één microsysteem alles afspelen. U kunt ook andere bronnen aansluiten via audio-in of USB. Geniet van rijker geluid uit een systeem dat in vrijwel elke kamer past.
Internetradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB/MP3-CD
50 W
Van klassieke muziek tot de nieuwste podcasts. U kunt Spotify in de beste kwaliteit via Wi-Fi streamen met Spotify Connect. U kunt ook afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen of verbinding maken met andere bronnen via de audio-ingang of USB.
Internetradio biedt u toegang tot duizenden wereldwijde zenders die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.
Er zijn twee luidsprekers in de kast van dit alles-in-één microsysteem ingebouwd. De drivers met volledig bereik en de basreflexpoorten zorgen voor een helder geluid en een goede bas. Het maximale uitgangsvermogen van 50 W is perfect voor keukens, kantoren en kleinere leefruimten.
3.9
van 5
98
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Schouw
16/06/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Het gebruiksgemak i.v.m. afstandsbediening.
Zeer tevreden, komt goed geluid uit en is gemaksvriendelijk in gebruik. Voor ons een goede keuze geweest.
Voordelen
Mooi formaat neemt weinig ruimte in en heeft een mooie vormgeving.
Nadelen
Die heb ik nog niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2024-05-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2024-05-16
Karel1944
19/12/2024
Nederland
Geverifieerde koper
TAM6805 Micromuzieksysteem
Goed geluid, gemakkelijk te installeren. Doet wat het moet doen.
Voordelen
Degelijk product
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-11-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-11-19
Buitenhuisje
24/11/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Goede, handige installatie. Geen losse boxen, redelijk geluid en, voor mij belangrijk, bluetooth en cd-speler. Eenvoudig instellenen eenvoudig gebruiken. Één puntje van kritiek: sinds jaar en dag zit de volumeknop links en de afstemknop rechts. Bij dit model is het omgekeerd.
Voordelen
Zie boven
Nadelen
Zie boven
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-10-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-10-24