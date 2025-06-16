Superieur voor alle hedendaagse geluudsbronnen. Internetradio met maar liefst 40 te bewaren presets. Spotify werkt perfect. Bluetooth en podcasts. En daarbij nog USB stick aansluitbaar, AUX, en een ingebouwde CD speler. Oh ja en zonder internet nog digitale radio op DAB+ en FM. Het geheel klinkt mooi vol en strak door de flinke behuizing en prima speakers. De bediening op het apparaat is prima alsmede de meegeleverde afstandsbediening. Daarnaast vergroot het comfort met de compatible apps Undok en Oktiv om alles vanaf een tablet en smartphone of tablet te bedienen. En waarschijnlijk is Microsoft Radioremote op Windows ook compatible. Ik vind het een super apparaat en geef Philips een 10 voor dit product.