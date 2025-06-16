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  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik

Micromuzieksysteem

TAM6805/10

3.9

| (98) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

Alles in één

Met internetradio, Spotify Connect, Bluetooth en een cd-speler kan dit compacte alles-in-één microsysteem alles afspelen. U kunt ook andere bronnen aansluiten via audio-in of USB. Geniet van rijker geluid uit een systeem dat in vrijwel elke kamer past.

Bekijk alle voordelen

Alles in één

  • Internetradio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB/MP3-CD

  • 50 W

Al uw muziek, podcasts en meer

Al uw muziek, podcasts en meer

Van klassieke muziek tot de nieuwste podcasts. U kunt Spotify in de beste kwaliteit via Wi-Fi streamen met Spotify Connect. U kunt ook afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen of verbinding maken met andere bronnen via de audio-ingang of USB.

Internetradio. DAB+ FM-radio

Internetradio. DAB+ FM-radio

Internetradio biedt u toegang tot duizenden wereldwijde zenders die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.

Geïntegreerd Bass Reflex-luidsprekersysteem

Geïntegreerd Bass Reflex-luidsprekersysteem

Er zijn twee luidsprekers in de kast van dit alles-in-één microsysteem ingebouwd. De drivers met volledig bereik en de basreflexpoorten zorgen voor een helder geluid en een goede bas. Het maximale uitgangsvermogen van 50 W is perfect voor keukens, kantoren en kleinere leefruimten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

98

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

16/06/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het gebruiksgemak i.v.m. afstandsbediening.

Zeer tevreden, komt goed geluid uit en is gemaksvriendelijk in gebruik. Voor ons een goede keuze geweest.

Voordelen

Mooi formaat neemt weinig ruimte in en heeft een mooie vormgeving.

Nadelen

Die heb ik nog niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2024-05-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2024-05-16

19/12/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

TAM6805 Micromuzieksysteem

Goed geluid, gemakkelijk te installeren. Doet wat het moet doen.

Voordelen

Degelijk product

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2023-11-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2023-11-19

24/11/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Goede, handige installatie. Geen losse boxen, redelijk geluid en, voor mij belangrijk, bluetooth en cd-speler. Eenvoudig instellenen eenvoudig gebruiken. Één puntje van kritiek: sinds jaar en dag zit de volumeknop links en de afstemknop rechts. Bij dit model is het omgekeerd.

Voordelen

Zie boven

Nadelen

Zie boven

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2023-10-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem

Datum gebruik 2023-10-24

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