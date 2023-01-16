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Niet meer leverbaar

Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

TAK4607PP/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Perfect voor speeltijd

Met deze draadloze open-ear hoofdtelefoon horen uw kinderen alles. Beperk de speeltijd en het volume via de Philips-app. Dankzij het veilige en goed passende ontwerp en de verstelbare hoofdband groeit de hoofdtelefoon mee met uw kind en valt deze niet af tijdens het spelen!

Bekijk alle voordelen

Perfect voor speeltijd

  • Draadloze open-ear-koptelefoons

  • Bone conduction

  • Ouderlijk toezicht via app

  • IPX5-bescherming tegen water

Comfortabel open-ear design

Comfortabel open-ear design

Kinderen zijn altijd onderweg. De oorschelpen van deze lichtgewicht koptelefoon liggen net voor de oren van uw kind, zodat de koptelefoon stevig en comfortabel blijft zitten, of uw kind nu aan het gamen is, online een les volgt of naar muziek luistert.

Open-ear design voor optimaal bewustzijn

Open-ear design voor optimaal bewustzijn

Deze koptelefoon maakt gebruik van botgeleidende technologie (bone conduction) om uw kinderen hun muziek, lessen of games te laten horen. Door bone conduction kunnen de oorschelpen van de oortelefoon voor de oren rusten, zodat uw kind alles kan horen wat er om hem of haar heen gebeurt.

Ouders kunnen het volume en de afspeeltijd beperken via de app van Philips

Ouders kunnen het volume en de afspeeltijd beperken via de app van Philips

U kunt eenvoudig zowel het volume als de afspeeltijd beperken via de Philips-app. Het decibelniveau van de koptelefoon is beperkt tot 85 dB, maar kan lager worden ingesteld voor gevoeligere oren. Stel de speeltijd in per dag of week en een gesproken melding herinnert kinderen eraan wanneer de tijd om is!

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Voordelen

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Nadelen

Weinig varianten qua kleur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2021-12-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2021-12-16

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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.

  2. Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.