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Niet meer leverbaar
Perfect voor speeltijd
Met deze draadloze open-ear hoofdtelefoon horen uw kinderen alles. Beperk de speeltijd en het volume via de Philips-app. Dankzij het veilige en goed passende ontwerp en de verstelbare hoofdband groeit de hoofdtelefoon mee met uw kind en valt deze niet af tijdens het spelen!
Draadloze open-ear-koptelefoons
Bone conduction
Ouderlijk toezicht via app
IPX5-bescherming tegen water
Kinderen zijn altijd onderweg. De oorschelpen van deze lichtgewicht koptelefoon liggen net voor de oren van uw kind, zodat de koptelefoon stevig en comfortabel blijft zitten, of uw kind nu aan het gamen is, online een les volgt of naar muziek luistert.
Deze koptelefoon maakt gebruik van botgeleidende technologie (bone conduction) om uw kinderen hun muziek, lessen of games te laten horen. Door bone conduction kunnen de oorschelpen van de oortelefoon voor de oren rusten, zodat uw kind alles kan horen wat er om hem of haar heen gebeurt.
U kunt eenvoudig zowel het volume als de afspeeltijd beperken via de Philips-app. Het decibelniveau van de koptelefoon is beperkt tot 85 dB, maar kan lager worden ingesteld voor gevoeligere oren. Stel de speeltijd in per dag of week en een gesproken melding herinnert kinderen eraan wanneer de tijd om is!
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Voordelen
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Nadelen
Weinig varianten qua kleur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2021-12-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2021-12-16
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.
Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.