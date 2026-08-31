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Niet meer leverbaar

Luidspreker van Philips/Georg Jensen

TAJS50/00

Thuis is waar uw muziek is

Ontspan met de Bluetooth-luidspreker die u een echt thuisgevoel geeft. U krijgt 20 uur afspeeltijd en een powerbankfunctie. De luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat van gepolijst staal staan perfect in zelfs de meest minimalistische interieurs.

Bekijk alle voordelen

Thuis is waar uw muziek is

  • Bluetooth®

  • 30 W uitgangsvermogen

  • 20 uur afspeeltijd

  • Ingebouwde powerbankfunctie

Philips & Georg Jensen-collectie

Philips & Georg Jensen-collectie

Deze compacte Bluetooth-luidspreker, ontworpen in samenwerking met Georg Jensen, is eenvoudig maar opvallend. De bovenplaat van gepolijst staal contrasteert prachtig met de getextureerde Kvadrat-luidsprekerstof. Discrete merktekens verwijzen op subtiele wijze naar Philips en Georg Jensen.

Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten

Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten

Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

20 uur afspeeltijd. Koppelen voor stereogeluid

20 uur afspeeltijd. Koppelen voor stereogeluid

De batterij geeft u 20 uur afspeeltijd na volledig opladen. Het draadloze bereik is maximaal 20 m. U kunt een identieke Philips/Georg Jensen-luidspreker koppelen om in stereo van uw muziek te genieten. Druk gewoon op de knop voor het koppelen van luidsprekers.

Technische specificaties

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