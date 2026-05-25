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TAEP200/12
DVD en USB – van alle markten thuis
Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler TAEP200 geniet u nog intenser van films en muziek.
USB 2.0
12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.
Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.
Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.
3.2
van 5
70
Reviews & awards
Dingspel.
25/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.
Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.
Voordelen
Strak en modern model + prima kwaliteit
Nadelen
Kan ik niet benoemen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2026-04-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2026-04-20
Dutchcowboy
04/08/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekende no-nonsense dvdspeler.
Uitstekende no-nonsense dvdspeler, lekker compact, een zeer goed huwelijk met onze Philips TV, handige afstandsbediening voor de belangrijkste functies. Erg blij mee, aanrader. Last but not least, fantastische prijskwaliteit verhouding voor deze betaalbare speler.
Voordelen
Lekker compact, duidelijk menu, prijs.
Nadelen
Geen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2024-04-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2024-04-04
Vleutje
16/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Heel goed
Omdat het een Philips is en heel goed werkt en betaalbaar
Voordelen
10
Nadelen
0
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2023-01-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler
Datum gebruik 2023-01-16
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