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Niet meer leverbaar
TAB8805/10
Krachtig bioscoopgeluid
Maak uw filmavond nog beter met deze krachtige SoundBar met draadloze subwoofer. De meeslepende 3D-audio van Dolby Atmos plaatst u midden in de actie. Dankzij de compatibiliteit met Play-Fi kunt u eenvoudig een echt Surround Sound-systeem creëren.
Draadloze subwoofer max. 400 W
Dolby Atmos®
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op spraakassistenten
Deze SoundBar voegt 300 W aan rijk geluid toe aan alles wat u kijkt en elk nummer dat u leuk vindt. 3.1-kanalen vullen iedere kamer met betoverende soundtracks, overdonderende effecten en kristalheldere dialogen. De draadloze subwoofer maakt elke explosie en elke beat intenser.
Geef elke scène meer impact, waar u ook naar kijkt. Deze met Dolby Atmos compatibele SoundBar reproduceert diepte en hoogte, waardoor een virtuele, driedimensionale Surround Sound ontstaat die boven u en om u heen beweegt.
Dankzij de eenvoudige Play-Fi-compatibiliteit is deze soundBar de ster van uw Multiroom-opstelling. U kunt Play-Fi-compatibele luidsprekers synchroniseren voor audio in meerdere kamers of zelfs een echt Surround Sound-systeem maken: en dat allemaal via de Philips Sound-app of de Play-Fi-app.
2.8
van 5
21
Reviews & awards
kbm83
11/01/2022
Nederland
Helemaal fantastisch!
Dolby Atmos ervaring is geweldig, overall is het geluid gewoon ontzettend goed en van hoge kwaliteit. Erg blij met deze soundbar/subwoofer!
Voordelen
Dolby Atmos, Surround, Lage bassen, high quality sound
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-12-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-12-11
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Datum gebruik 2023-10-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Datum gebruik 2023-10-06
Hiro566
11/01/2022
France
Compatible avec tout
Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Datum gebruik 2021-07-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Datum gebruik 2021-07-11