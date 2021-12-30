Heb de soundbar gekocht omdat ik de Bowers & Wilkins op mijn nieuwe Philips TV (65pus9435) niet voldoende vond tijdens het radio luisteren. Ik gebruik de TV ook als radio met het scherm uit. Bij flink volume was het geluid wel goed maar als de radio wat zachter stond vond ik het onvoldoende, vooral qua bass. De Philips Finte Tune app is waardeloos. Werkte 1 dag en is nu niet meer te koppelen met de soundbar. Ik gebruik 'm niet maar het is veel voorkomende klacht zo valt in de playstore te lezen. Geluid van de soundbar is ruim voldoende. Let r wel op dat je een HDMI 2.0 of hogere kabel hebt voor Atmos anders geeft de TV dit niet door. Nu alleen nog wat achter speakers om het compleet te maken. Zit te denken over de philips TAW 6205 alhoewel je daar de meest uiteenlopende verhalen over leest. De één is lyrisch, de andere krijgt het niet geïnstalleerd en stuurt het terug. Nog even wat uitzoeken dus.