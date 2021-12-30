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Niet meer leverbaar
TAB8405/10
Geluid zoals op de eerste rij
Meeslepender geluid bij alle films, sportevenementen en afspeellijsten. Deze slanke SoundBar met draadloze subwoofer en Dolby Atmos zorgt voor een betere bas en helderdere stemmen. Bovendien is hij eenvoudig in een multiroom opstelling in te passen.
Draadloze subwoofer max. 240 W
Dolby Atmos®
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op spraakassistenten
Deze SoundBar geeft alles wat u kijkt en elk nummer dat uleuk vindt een nieuwe geluidsdimensie. 2.1-kanalen zorgen voor rijkere soundtracks, overdonderende effecten en heldere stemmen. De draadloze subwoofer maakt elke explosie en elke beat intenser.
Geef elke scène meer impact, waar u ook naar kijkt. Deze met Dolby Atmos compatibele SoundBar reproduceert diepte en hoogte, waardoor een virtuele, driedimensionale Surround Sound ontstaat die boven u en om u heen beweegt.
Ervaar de opwinding van livesport in uw eigen woonkamer. In de Stadion EQ-modus wordt u ondergedompeld in omgevingsgeluid, net alsof u in het stadion zit. Geniet van elk cruciaal moment met glashelder commentaar.
3.9
van 5
34
Reviews & awards
Bertus_67
30/12/2021
Nederland
Voldoet prima
Heb de soundbar gekocht omdat ik de Bowers & Wilkins op mijn nieuwe Philips TV (65pus9435) niet voldoende vond tijdens het radio luisteren. Ik gebruik de TV ook als radio met het scherm uit. Bij flink volume was het geluid wel goed maar als de radio wat zachter stond vond ik het onvoldoende, vooral qua bass. De Philips Finte Tune app is waardeloos. Werkte 1 dag en is nu niet meer te koppelen met de soundbar. Ik gebruik 'm niet maar het is veel voorkomende klacht zo valt in de playstore te lezen. Geluid van de soundbar is ruim voldoende. Let r wel op dat je een HDMI 2.0 of hogere kabel hebt voor Atmos anders geeft de TV dit niet door. Nu alleen nog wat achter speakers om het compleet te maken. Zit te denken over de philips TAW 6205 alhoewel je daar de meest uiteenlopende verhalen over leest. De één is lyrisch, de andere krijgt het niet geïnstalleerd en stuurt het terug. Nog even wat uitzoeken dus.
Voordelen
geluid, prijs, uiterlijk
Nadelen
software bug Philips Fine Tune
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8505 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-11-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8505 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-11-30
Vaporous
18/10/2021
Nederland
Goed geluid
Lekker geluid en goed uit te breiden met de surround speakers. Helaas is de fine tune app nog steeds waardeloos
Voordelen
goed geluid, atmos, diepe bas
Nadelen
app, prijs voor uitbreiding met compatible speakers, bas tijdens atmos content
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8405 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-09-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8405 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-09-18
Georgi1962
10/08/2022
Deutschland
Bin zufrieden
Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.
Voordelen
einfacher Anschluss, Klasse Ton
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum gebruik 2022-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum gebruik 2022-02-10