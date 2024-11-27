ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van productdetail
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van productdetail
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik

2.1-soundbar met draadloze subwoofer

TAB5309/10

2.4

| (8) Reviews & awards

Beter, dieper geluid voor al uw entertainment

Breng films en meer tot leven met deze krachtige soundbar en draadloze subwoofer. Explosies zullen dreunen. Muziek zal zingen. Games worden nog epischer. Geavanceerde audiotechnologie creëert een meeslepende geluidservaring, ongeacht waar u naar kijkt.

Bekijk alle voordelen

Beter, dieper geluid voor al uw entertainment

  • 2.1-kanaals, draadloze subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanalen. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1 kanalen. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1 kanalen en meeslepende audiotechnologie tillen het geluid naar een nieuw niveau, terwijl de compacte draadloze subwoofer effecten en muziek een bevredigend gewicht geeft. Met vier EQ-modi kiest u een geluidsstijl die past bij wat u kijkt—en in elke modus klinken stemmen helderder als u Dialoogverbetering activeert.

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.

Dolby Digital Plus. Bioscoopgeluid in uw eigen huis

Dolby Digital Plus. Bioscoopgeluid in uw eigen huis

Geniet op de voorste rij van alle drama's die u bekijkt en speelt. Deze met Dolby Digital Plus compatibele soundbar biedt u een surround-soundervaring zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt. U zult het verschil horen en voelen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.4

van 5

8

Reviews & awards

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Voordelen

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Nadelen

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Datum gebruik 2024-10-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Datum gebruik 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Voordelen

Peu encombrant

Nadelen

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Datum gebruik 2024-09-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Datum gebruik 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Voordelen

Precio asequible y buena construcción

Nadelen

Poca ecualización de sonido

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Datum gebruik 2025-11-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Datum gebruik 2025-11-25

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen