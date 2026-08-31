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Niet meer leverbaar
SWA4522S/10
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.
1,5 m
De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.