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Niet meer leverbaar

Stereo-audiokabel

SWA2521W/10

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Bekijk alle voordelen

met deze stereo-audiokabel

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

  • 1,5 m

Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 217.3 kB
  • 18 June 2025

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