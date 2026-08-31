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Niet meer leverbaar
SWA2105W/10
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
Deze luidsprekerdraad zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen uw luidsprekers en de tuner.
10 m
18 gauge
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.
Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.