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Niet meer leverbaar

Spotify Multiroom-luidspreker

SW750M/12

4

| (16) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Spotify in elke kamer

Geniet van authentiek geluid dankzij vier drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u was gebleven.

Bekijk alle voordelen

Spotify in elke kamer

  • Spotify Connect

  • Multiroom

  • Druk gewoon op 'PLAY'

Van kamer (luidspreker A) naar kamer (luidspreker B)

Knoppen voor snelle toegang - geen app vereist, voor een eenvoudigere bediening

Knoppen voor snelle toegang - geen app vereist, voor een eenvoudigere bediening

Handige bedieningsknoppen (afspelen/onderbreken, volume omhoog/omlaag, naar de vorige/volgende) bieden u toegang tot de knoppen die u wilt, zonder gedoe met een app. Wanneer u een album, afspeellijst of zender hebt geselecteerd, kunt u gemakkelijk tracks overslaan, herhalen of de muziek pauzeren met één druk op de knop.

Eenvoudig draadloos muziek luisteren via luidsprekers met de Philips Companion-app

Eenvoudig draadloos muziek luisteren via luidsprekers met de Philips Companion-app

De Philips SpeakerSet Multiroom Manager-app helpt u moeiteloos bij het instellen en beheren van uw Philips Spotify Multiroom-luidsprekers. Sluit gemakkelijk uw nieuwe Philips Spotify Multiroom-luidspreker aan op uw draadloze thuisnetwerk. Als u meer dan één luidspreker hebt, gebruik dan de app om de Multiroom-luidsprekers op een flexibele manier te groeperen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

16

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

23/11/2014

Nederland

Nederland

Verbaasd positief! Topper

Na enkele jaren een draadloos systeem van derde te hebben gehad in mijn huis, nu met Spotify gekozen voor de SW750M. Wat een wereld van verschil. - Installatie "snel en duidelijk" - Stabiliteit van de draadloze verbinding perfect Met mijn andere systeem kon ik geen gebruik maken van internet en muziek luisteren, dit behoort nu tot het verleden. - Design "gewoon mooi, snoer elec is lang genoeg. - Philips geluidskwaliteit gewoon top en word absoluut niet minder met een draadloze verbinding. - TIP! bij kamers met een laag wifi signaal gewoon een extender er tussen zetten, probleem direct opgelost en kost niet veel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker

09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

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Voorwaarden

  1. Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.