Na enkele jaren een draadloos systeem van derde te hebben gehad in mijn huis, nu met Spotify gekozen voor de SW750M. Wat een wereld van verschil. - Installatie "snel en duidelijk" - Stabiliteit van de draadloze verbinding perfect Met mijn andere systeem kon ik geen gebruik maken van internet en muziek luisteren, dit behoort nu tot het verleden. - Design "gewoon mooi, snoer elec is lang genoeg. - Philips geluidskwaliteit gewoon top en word absoluut niet minder met een draadloze verbinding. - TIP! bij kamers met een laag wifi signaal gewoon een extender er tussen zetten, probleem direct opgelost en kost niet veel.