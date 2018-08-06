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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Extra bas

Geniet van het Bass Beat-geluid van deze hoofdtelefoon met oorclips, die zijn ontworpen voor comfort, stabiliteit en prestaties.

Bekijk alle voordelen

voor een krachtig geluid

Extra bas

  • 15 mm drivers/open achterkant

  • Oorhaken

De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg

Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw nek hangt in plaats van onder uw kin.

Voorgevormd oorhaakje vergroot het draagcomfort en de stabiliteit

Het oorhaakje blijft zelfs als u in beweging bent achter uw oor zitten. Hierdoor blijft uw oortelefoon goed op zijn plaats en klinkt hij geweldig. is het deel dat contact maakt met de achterkant van uw oren en de hoofdtelefoon op uw oren houdt.

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones

Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Voordelen

Hervorragender klang u sitzt gut

Nadelen

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer

Datum gebruik 2021-05-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer

Datum gebruik 2021-05-30

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