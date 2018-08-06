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Niet meer leverbaar
Extra bas
Geniet van het Bass Beat-geluid van deze hoofdtelefoon met oorclips, die zijn ontworpen voor comfort, stabiliteit en prestaties.
15 mm drivers/open achterkant
Oorhaken
Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw nek hangt in plaats van onder uw kin.
Het oorhaakje blijft zelfs als u in beweging bent achter uw oor zitten. Hierdoor blijft uw oortelefoon goed op zijn plaats en klinkt hij geweldig. is het deel dat contact maakt met de achterkant van uw oren en de hoofdtelefoon op uw oren houdt.
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
4.3
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Voordelen
Hervorragender klang u sitzt gut
Nadelen
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer
Datum gebruik 2021-05-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer
Datum gebruik 2021-05-30