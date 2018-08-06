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Niet meer leverbaar
Extra bas
Geniet van het Bass Beat-geluid van deze hoofdtelefoon met oorclips, die zijn ontworpen voor comfort, stabiliteit en prestaties.
15 mm drivers/open achterkant
Oorhaken
Compact voor een groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft de luidsprekerdriver van 27 mm het perfecte formaat voor ongestoord luisterplezier.
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.
De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.
4.3
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Auscultadores
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones
Deze review is gemaakt voor SHS3300BK Headphones
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Voordelen
Hervorragender klang u sitzt gut
Nadelen
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer
Datum gebruik 2021-05-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHS3300WT Kopfhörer
Datum gebruik 2021-05-30