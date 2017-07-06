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ActionFitBluetooth®-sporthoofdtelefoon

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

VERLEG UW GRENZEN, draadloos

Bereid u voor om uw persoonlijk record te verbeteren, met de Philips Actionfit WirelessFreedom-sporthoofdtelefoon. Met zijn comfortabele pasvorm en zijn waterdichte en draadloze ontwerp maakt hij verschillende draagstijlen mogelijk voor optimaal comfort, en de diepe bas houdt uw lichaam in beweging.

Bekijk alle voordelen

Draadloze, instelbare sportoordopjes

VERLEG UW GRENZEN, draadloos

  • Voor binnen en buiten

  • Bluetooth®

  • Transpiratiebestendig

  • Platte kabel

Magnetische kabelklem blijft bevestigd tijdens het sporten

Magnetische kabelklem blijft bevestigd tijdens het sporten

Een magnetische kabelklem houdt de kabel bij elkaar zodat deze niet in de weg zit. Zo kunt u tot het uiterste gaan.

Ideaal voor elke training met IPX2-zweetbestendigheid

Ideaal voor elke training met IPX2-zweetbestendigheid

Wees niet bang om te zweten. Met een IPX2-classificatie kunt u transpireren en trainen in de regen zonder dat er vocht in het oordopje komt.

Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

Houd uw hoofdtelefoon veilig in het ventilerende etui zodat u deze snel kunt pakken en gemakkelijk kunt meenemen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.1

van 5

23

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

06/07/2017

Deutschland

Deutschland

Guter Bluetooth InEar Kopfhörer

Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist sehr einfach zu bedienen. Das Gerät wird an einem Samsung Note 4 betrieben. Die Lautstärke ist nicht so hoch, aber immer ausreichend. Musik gerät nicht wirklich zum Hochgenuß, daß scheint aber Bauartbedingt nicht besser machbar zu sein. Habe jetzt mehrere InEars in unterschiedlichen Preiskategorien durchprobiert, keiner überzeugt wirklich. Der SHQ7900 ist im Gesamtpaket aber gut gelungen. Er ist leicht, einfach und klanglich noch OK.

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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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14/06/2016

Deutschland

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Ich bin überzeugt

Vor kurzem habe ich mal die Bluetooth Kopfhörer von Philips auf Herz und Nieren getestet. Da ich Anfang Mai in den Urlaub geflogen bin, habe ich sie gleich mal am Pool und Strand ausprobiert. Klasse ist es, das man nicht ständig sein Smartphone rausholen muss. Um es lauter und leiser zu stellen oder das Lied zu wechseln. Denn das geht alles über die Kopfhörer, dank eines integrierten Schalter. Die Klangqualität ist top, selbst am Strand, wo es ja meistens was lauter ist, konnte ich in Ruhe Musik hören und die Seele baumeln lassen. Super finde ich es auch, das wenn man mal kurz aufsteht oder irgendwo hin geht, nicht mit der Kopfhörerschnur hängen bleibt oder ständig das lästige Handy in der Hand halten muss. Auch beim joggen funktioniert es prima. Die Kopfhörer bleiben fest im Ohr und man hat sogar die Möglichkeit die Stecker für den Kopfhörer zu wechseln. So kann man für die jeweilige Aktivität die passenden Kopfhörer wählen. Wenn das Akku von den Kopfhörern fast leer ist, wird man sogar vorgewarnt, damit man sie schnell wieder auflädt. Im großen und ganzen haben mich die Kopfhörer total überzeugt und für den Preis lohnen sie sich wirklich. Ich bin begeistert.

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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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03/05/2016

Deutschland

Deutschland

Mein Test

Das Produkt war sicher verpackt und gut abgestimmt in einer Philips moderne Verpackung. Die Kopfhörer sind gut verarbeitet und bieten ein schönes Design. Das Philips ActionFit Sportkopfhörer Design ist sehr gut gelungen und macht einen sehr wertigen Eindruck. Die leichte grüne Farbe sieht sehr frisch und modisch aus, perfekt für jede Sportanzug und ist etwas anderes als das Klassiker Schwarz. Das Material der Sport Kopfhörer fühlt sich sehr hochwertig an, sehr gut verstaubar, robust und stabil Meine Weiterempfehlung für Philips Qualität liegt bei 100 Prozent.

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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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