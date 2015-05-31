Ich muss sagen ich habe es schon immer gehasst, dass ich immer Kabelsalat bekomme, wenn ich die Kopfhörer wegstecke und dann sie wieder später benutzen will. Da war ein Knoten immer vorprogrammiert. Hier geht es schlicht weg nicht, denn es ist ja kabellos. Das kurze Kabel welches ihr da seht ist nur dafür da die Ohrstöpsel mit dem Mikrophone und der Bedienung um den Nacken zu schlingen. Ansonsten gibt es kein Kabel zum Gerät. Dank der Bluetooth Technik könnt ihr die Kopfhörer total einfach mit dem Smartphone oder einem Bluetooth fähigen MP3 Player verbinden. In der Anleitung steht wie man es verbindet. Ich hab es sogar noch schneller und mit wengier Schritten geschafft als angegeben. Es funktioniert sobald die Kopfhörer aufgeladen wurden. Die kleine Steckerbuchse befindet sich direkt am rechten Ohrstöpsel. Ein kleines Ladekabel ist im Lieferumfang dabei. Allerdings recht kurz. Ich hab es am PC mit der USB Schnittstelle geladen. Das Laden hingegen läuft sehr schnell. Beim ersten laden nach dem ich die Packung geöffnet hatte dauerte gerade mal 15 Minuten. Als ich den Langzeittest durch hatte und die Kopfhörer völlig entladen waren dauerte es ca. 30 Minuten und es war wieder voll. Das ist schon mal sehr positiv. Die Klangqualität ist super. Ich merke nicht, dass es irgendwie knastert oder man eigentlich nur über Bluetooth verbunden ist. Ich habe auch mal die Reichweite ausprobiert. Gute 100-200 m kann das Gerät (in meinem Fall das Smartphone von Samsung) von den Kopfhörern weg sein ohne, dass man einen Qualitätsverlust hat. Das finde ich super. Somit kann man es auch für andere Sachen nutzen. Zum Beispiel beim putzen in der Wohnung Handy auf den Tisch liegen lassen und durch die Wohnung wandern und man hört es so gut als wäre es direkt neben einem. Die Kopfhörer an sich haben im Lieferumfang noch verschiedene Größen von Gummistöpseln mitgeliefert. Bei mir passte die kleinste Größe am besten. Tragekomfort ist angenehm. Da kein Kabel stört bei Bewegungen ist der Komfort schon sehr hoch. In den Ohren stören die Stöpsel auch überhaupt nicht. Es drückt nicht und tut auch nicht weh. Einzig ab und zu mal nach längerem Tragen kann ein Stöpsel rausfallen. Aber das ist sehr selten bei mir vorgekommen. Eigentlich erst als ich mal den Liegetest gemacht hatte. Beim Sport halten die Stöpsel sehr gut und auch die Qualität ist perfekt. Man kann an der kleinen Bedienung die Lautstärke regulieren und Lieder durch längeres drücken wechseln. Telefonieren kann man mit diesem Kopfhörer auch. An der anderen Seite der Bedienung ist ein Mikrophone eingebaut. Ich bin begeistert von den Kopfhörern und sie sind nun mein neustes Accessoire beim Joggen geworden. Auch mal für die Wohnung beim Putzen nutze ich sie hin und wieder mal. Das Akku hält länger als mein Handy Akku. ;) Ich habe ganze 3 Tage mit jeweils 6 Stunden Betrieb gebraucht bis ich ein Piepton im Ohr hatte welches vor dem gleich leeren Akku warnt. Also ich kann nur sagen ich bin sehr zufrieden und kann diese Kopfhörer nur weiterempfehlen.