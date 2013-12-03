Ik heb al vele hardloop-hoofd-telefoons geprobeerd maar dit is voor mij echt de enige die goed geluid combineert met een hoog draagcomfort. Ik was zelf een beetje bang dat hij in combinatie met een bril toch onhandig zou zijn maar ik heb gelukkig nergens last van. Inmiddels heb ik 'm nu al zo'n 9 maanden naar volle tevredenheid in gebruik en wil eigenlijk geen andere meer. De beugel in je nek houdt de oordopjes echt prima in je oren. Zelfs als je springt of wilde bewegingen maakt blijft alles prima zitten. Het grote voordeel van de in-ear oplossing is dat je het geluid niet zo hard hoeft te zetten en dat je geen wind geruis en omgevingsgeluid hebt. Hierdoor kun je echt genieten van je muziek. Nadeel is wellicht dat je het verkeer niet hoort...