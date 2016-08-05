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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Reviews & awards

VERLEG UW GRENZEN

De Philips Actionfit NoLimits-hoofdtelefoon helpt u geconcentreerd en gemotiveerd te blijven wanneer dat het meest nodig is. Met een verstelbaar oorhaakje en een lichtgewicht en zweetbestendig ontwerp kunt u genieten van een geweldig klinkende hoofdtelefoon die even intens is als uw work-outs.

Bekijk alle voordelen

Sporthoofdtelefoon met verstelbaar oorhaakje

VERLEG UW GRENZEN

  • Beste voor binnengebruik

  • Zweet- en waterbestendig

  • oorhaakje

Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een gepersonaliseerde pasvorm

Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon een pasvorm die stevig maar toch comfortabel is. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.

Ga helemaal op in uw training met geluidsisolatie

Oordopjes sluiten goed aan in de gehoorgang. Dit zorgt voor een geluidsisolatie-effect dat veel geluid buitenhoudt. Tegelijkertijd zorgen ergonomische akoestische buisjes voor een optimale pasvorm.

Uitzonderlijk sportcomfort: ultralichte hoofdtelefoon van 7,1 gram

Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 7,1 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.

Technische specificaties

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Recensies

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1.5

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

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