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Niet meer leverbaar
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Zet een nieuw persoonlijk record met de vederlichte Actionfit SHQ1305-hoofdtelefoon. Deze robuuste hoofdtelefoon is niet alleen bestand tegen zweet en regen, maar verzekert u bovendien van krachtige bastonen en een optimale pasvorm, dankzij hoogwaardige drivers en een C-vormige stabiliteitsvergrendeling.
Drivers van 8,6 mm/open achterzijde
Oordopje
Met een gewicht van slechts 5,7 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.
De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.
4.3
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
polmartin14
05/06/2017
España
Geverifieerde koper
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
stefan1882
06/07/2016
Deutschland
Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet
Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic