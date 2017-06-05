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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon met microfoon

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Zet een nieuw persoonlijk record met de vederlichte Actionfit SHQ1305-hoofdtelefoon. Deze robuuste hoofdtelefoon is niet alleen bestand tegen zweet en regen, maar verzekert u bovendien van krachtige bastonen en een optimale pasvorm, dankzij hoogwaardige drivers en een C-vormige stabiliteitsvergrendeling.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en ultralicht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/open achterzijde

  • Oordopje

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Ultralicht ontwerp van 5,7g voor ultiem comfort*

Ultralicht ontwerp van 5,7g voor ultiem comfort*

Met een gewicht van slechts 5,7 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/06/2017

España

España

Geverifieerde koper

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet

Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

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