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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB7250/00

4.2

| (33) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Geluid met hoge resolutie

De Philips SHB7250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.

Bekijk alle voordelen

met Digital Bass Boost

Geluid met hoge resolutie

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zachte oorkussens

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen

Met het automatische wekapparaat dat eenvoudig kan worden gekoppeld met NFC kunt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met slechts één tik koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Ontwerp met gesloten achterkant voor optimale geluidsisolatie

Ontwerp met gesloten achterkant voor optimale geluidsisolatie

Dankzij de gesloten behuizing is uw muziek afgesloten van alle externe geluiden, zodat u kunt genieten van elk detail en de rijke bas van de originele opname.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

33

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

11/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top hoofdtelefoon.

Ik heb altijd sennheizer gehad vanwege de geluidskwaliteit. Tot dat ik een draadloze zocht en bij deze philips terecht kwam. Uitstekende pasvorm, maar vooral de geluidskwaliteit ,, verbluffend gewoon, vooral de bas weergave. Subliem gewoon. Ik kijk graag films op mijn tablet. Een genot met deze hoofdtelefoon.

Voordelen

Geluidweergave, pasvorm, bediening.

Nadelen

Eigenlijk geen. Misschien levensduur accu, mocht van mij groter zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Datum gebruik 2018-06-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Datum gebruik 2018-06-11

10/05/2019

Nederland

Nederland

Top!

Jarenlang iedere dag intensief gebruikt, en werkt nog altijd als een trein. Goede prijs, zit comfortabel om mijn oren, sluit buitengeluiden goed af, de knoppen zijn makkelijk te bedienen, de batterij is snel opgeladen en gaat lang mee. En natuurlijk geen snoer! De aansluiting tussen de 3.5 mm jack en het snoer was bij vorige koptelefoons altijd het eerste dat kapot ging.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

20/02/2018

Nederland

Nederland

Perfecte oplossing

Ik ben erg blij met deze hoofdtelefoon. In mijn situatie heb ik een hoofdtelefoon voor dagelijks gebruik . Deze Philips is makkelijk in gebruik. Wat hem bijzonder maakt is de prijs/kwaliteit verhouding. Het klank/stereobeeld is weergaloos. Door goede filtering bestaat de geluidservaring uit verschillende "lagen" De kleur en bas is uitmuntend en doet niet onder voor andere veel duurdere koptelefoons. De extra bas functie had van mij achterwege kunnen blijven.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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Voorwaarden

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  2. Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel