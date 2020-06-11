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Niet meer leverbaar
Geluid met hoge resolutie
De Philips SHB7250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zachte oorkussens
Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.
Met het automatische wekapparaat dat eenvoudig kan worden gekoppeld met NFC kunt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met slechts één tik koppelen met elk Bluetooth-apparaat.
Dankzij de gesloten behuizing is uw muziek afgesloten van alle externe geluiden, zodat u kunt genieten van elk detail en de rijke bas van de originele opname.
4.2
van 5
33
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Morrisstagg
11/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top hoofdtelefoon.
Ik heb altijd sennheizer gehad vanwege de geluidskwaliteit. Tot dat ik een draadloze zocht en bij deze philips terecht kwam. Uitstekende pasvorm, maar vooral de geluidskwaliteit ,, verbluffend gewoon, vooral de bas weergave. Subliem gewoon. Ik kijk graag films op mijn tablet. Een genot met deze hoofdtelefoon.
Voordelen
Geluidweergave, pasvorm, bediening.
Nadelen
Eigenlijk geen. Misschien levensduur accu, mocht van mij groter zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Datum gebruik 2018-06-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Datum gebruik 2018-06-11
JanB123
10/05/2019
Nederland
Top!
Jarenlang iedere dag intensief gebruikt, en werkt nog altijd als een trein. Goede prijs, zit comfortabel om mijn oren, sluit buitengeluiden goed af, de knoppen zijn makkelijk te bedienen, de batterij is snel opgeladen en gaat lang mee. En natuurlijk geen snoer! De aansluiting tussen de 3.5 mm jack en het snoer was bij vorige koptelefoons altijd het eerste dat kapot ging.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sativa
20/02/2018
Nederland
Perfecte oplossing
Ik ben erg blij met deze hoofdtelefoon. In mijn situatie heb ik een hoofdtelefoon voor dagelijks gebruik . Deze Philips is makkelijk in gebruik. Wat hem bijzonder maakt is de prijs/kwaliteit verhouding. Het klank/stereobeeld is weergaloos. Door goede filtering bestaat de geluidservaring uit verschillende "lagen" De kleur en bas is uitmuntend en doet niet onder voor andere veel duurdere koptelefoons. De extra bas functie had van mij achterwege kunnen blijven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren
Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel