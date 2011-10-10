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Niet meer leverbaar
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
Onze Classic+-flessen hebben een Airflex-ventielsysteem en een speen met textuur om ongemak en onderbrekingen tijdens de voeding te beperken. Dankzij het geïntegreerde antikrampjesventiel komt de lucht in de fles terecht en niet in de maag van de baby.
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
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4.3
van 5
126
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Victor11
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Vinc54
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Vici777
31/08/2019
Deutschland
absolut empfehlenswert
Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
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Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.