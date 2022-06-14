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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Volgt de contouren van het gezicht van je baby

De Philips Avent Soothie Heart-fopspenen zijn zacht en flexibel, en komen niet tegen de neus van je baby. Het ontwerp uit één stuk is van siliconen van medische kwaliteit en de herbruikbare case is voor 90% gemaakt van plantaardige materialen.*

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibele siliconen fopspeen van medische kwaliteit

Volgt de contouren van het gezicht van je baby

  • Eendelig siliconen design

  • Bevat geen BPA

  • 2 stuks

  • 0-6 maanden

Volgt de contouren van het gezicht, voor meer comfort voor de baby

Volgt de contouren van het gezicht, voor meer comfort voor de baby

Het speciale hartvormige schild volgt de natuurlijke contouren van het gezicht van je baby, zodat het maximaal comfort biedt zonder tegen het neusje te stoten.

Bestaat uit één stuk, gemaakt van 100% silicone van medische kwaliteit

Bestaat uit één stuk, gemaakt van 100% silicone van medische kwaliteit

Duurzaam ontwerp uit één stuk, volledig gemaakt van flexibele silicone van medische kwaliteit. Ons team van experts heeft de speen speciaal ontworpen voor baby's van 0-6 maanden.

Symmetrische, ronde speen

Symmetrische, ronde speen

De Soothie-speen heeft een symmetrische, ronde speenvorm die anatomisch in het mondje van de baby past en helpt de druk tussen tong en mond te verminderen. Philips Avent Soothie is onafhankelijk erkend door de Oral Health Foundation.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

335

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

14/06/2022

Nederland

Nederland

Top voor baby met borstvoeding

Onze baby wilde geen enkele speen echt graag, na veel proberen hielt hij er een wel vast maar hij had in het begin altijd ‘ruzie’ met de speen. Wild heen en weer bewegen met z’n hoofd etc. Nu deze spenen gekocht en het ging gelijk goed! Als hij nu na de voeding nog zuig behoefte pakt hij deze speen heel graag aan, heeft ons en het echt geholpen

Voordelen

Pakt makkelijk

Nadelen

Beetje zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2022-05-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2022-05-14

27/11/2021

Nederland

Nederland

Super

Baby weigert andere spenen. Deze voor het eerst gebruikt en erg fijn in gebruik. Baby slaapt fijn met de soothie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2021-10-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2021-10-27

19/11/2021

Nederland

Nederland

Uitstekende pasvorm

De spenen hebben een uitstekende pasvorm en onze dochter pakt de spenen goed

Voordelen

Pasvorm

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2020-10-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Datum gebruik 2020-10-19

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Massabalansbenadering.

  2. De spenen van al onze Soothies hebben dezelfde vorm en zijn gemaakt uit één stuk. Er is een verscheidenheid aan schildjes beschikbaar, met inbegrip van de spenen die in ziekenhuizen in de VS worden uitgedeeld.

  3. Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).

  4. Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.