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  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
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Philips Avent Natural ResponseGlazen cadeauset voor pasgeboren baby's

SCD879/11

4.3
| (18) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
De Natural Response-speen geeft alleen melk af als uw baby actief drinkt. Baby's kunnen op hun eigen ritme drinken, net als aan de borst. Zo is het gemakkelijk om borst- en flesvoeding te combineren. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

  • 5 flessen

  • ultra soft-fopspeen

  • Flessenborstel

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

18

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

3
2

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Voordelen

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Nadelen

Keine, alles bestens

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Voordelen

Größe, Sauger, Material

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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14/07/2023

Deutschland

Deutschland

Ich bin super zufrieden

Ich finde dieses Flaschen-Set wirklich toll. Meine kleine Maus nimmt sie super an. Leider muss ich immer mal zwischen Stillen und Flaschenfütterung wechseln und das klappt mit diesen Flaschen wirklich toll. Das habe ich so nicht erwartet und überrascht mich sehr. Die Qualität und das Design der Flaschen machen auch wirklich was her. Ich bin etwas skeptisch was die Nutzung von Plasteflaschen angeht, umso schöner, dass es sich hier um Glasflaschen handelt. Diese kann man ohne schlechtes Gewissen nutzen. Ich bin super zufrieden und würde die Flaschen wirklich weiter empfehlen.

Voordelen

Akzeptanz vom Baby, Qualität, Innovativ, Glasflaschen

Nadelen

Meckern auf hohem Niveau und nur wenn ich etwas finden muss --> die Flaschen sind recht schwer

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011