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Niet meer leverbaar

Shaver series 9000 SensoTouchElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

RQ1275/16

4.4

| (131) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Ultieme scheerervaring

Het SensoTouch 3D RQ1275-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.

Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met GyroFlex 3D-systeem

Ultieme scheerervaring

  • UltraTrack en GyroFlex 3D

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

131

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

05/07/2014

Nederland

Nederland

geweldig scheerapparaat

Phillips heeft weer een top apparaat gemaakt. scheert zowel nat als droog helemaal toppie, elke dag blij mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

10/04/2013

Nederland

Nederland

super apparaat

ik gebruik al 30 jaar philips scheerapparaten en nu weer de laatste nieuwe.super goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver

10/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

super apparaat

ik gebruik al 30 jaar philips scheerapparaten en nu weer de laatste nieuwe.super goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 