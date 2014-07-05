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Ultieme scheerervaring
Het SensoTouch 3D RQ1275-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.
UltraTrack en GyroFlex 3D
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
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4.4
van 5
131
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Ernstblij
05/07/2014
Nederland
geweldig scheerapparaat
Phillips heeft weer een top apparaat gemaakt. scheert zowel nat als droog helemaal toppie, elke dag blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
hengeltje
10/04/2013
Nederland
super apparaat
ik gebruik al 30 jaar philips scheerapparaten en nu weer de laatste nieuwe.super goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
hengeltje
10/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
super apparaat
ik gebruik al 30 jaar philips scheerapparaten en nu weer de laatste nieuwe.super goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
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Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.