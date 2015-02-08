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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000waterdichte stoppeltrimmer

QT4022/15

3.6

| (174) Reviews & awards

Perfecte stoppelbaardtrimmer

Met deze stoppelbaardtrimmer van Philips bent u verzekerd van een superieur trimresultaat. Voor optimaal huidcomfort en een perfecte stoppelbaard van 3 dagen.

Bekijk alle voordelen

Geen beschadiging van de huid

Perfecte stoppelbaardtrimmer

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Diamond-like carbon-messen

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengte-instellingen, van 0, 5 - 10 mm

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengte-instellingen, van 0, 5 - 10 mm

Selecteer en vergrendel de gewenste lengte-instelling heel eenvoudig, van stoppels van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Het batterijlampje geeft de batterijstatus aan (bijna leeg, vol)

Als het lampje groen brandt, is de batterij vol, en wanneer het oranje gaat knipperen, hebt u nog 10 minuten scheertijd over.

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden

Gebruik het apparaat in het stopcontact of draadloos. Na 1 uur opladen kunt u het apparaat 60 minuten snoerloos gebruiken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

174

Reviews & awards

08/02/2015

Nederland

Nederland

Wat een fijn apparaatje

Ik laat af en toe een baard staan. Drie dagen baard of langer. Het is een heel fijn en handig apparaatje. Het is licht en ligt goed in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

30/08/2014

Nederland

Nederland

Bevalt erg goed.

Bevalt zo goed dat ik binnen een maand een tweede gekocht heb voor mijn zoon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

06/08/2014

Nederland

Nederland

Top apparaat

Na aanleiding van verschillende positieve reviews en aanbevelingen heb ik een poging gewaagd en de baardtrimmer gekocht. Ik kan zeggen dat ik ongelooflijk blij ben met deze baardtrimmer. Na gebruik, voel ik me net een frisse hippie die een concert van John Lennon bijwoont. De prijs van dit product is relatief laag, maar de kwaliteit is voortreffelijk. Voornamelijk de messen, deze zijn zo scherp als Perzische zwaarden en zorgt ervoor dat je niet herhaaldelijk over hetzelfde stuk hoeft te gaan. Het apparaat zelf ligt makkelijk in de hand en heeft een relatief simpele, maar elegante design. De batterij gaat langdurig mee, wat weer op zijn beurt bespaart in de energiekosten. KEEP ON THE GOOD WORK PHILIPS!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

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