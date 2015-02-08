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Niet meer leverbaar
QT4022/15
Perfecte stoppelbaardtrimmer
Met deze stoppelbaardtrimmer van Philips bent u verzekerd van een superieur trimresultaat. Voor optimaal huidcomfort en een perfecte stoppelbaard van 3 dagen.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Diamond-like carbon-messen
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Selecteer en vergrendel de gewenste lengte-instelling heel eenvoudig, van stoppels van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.
Als het lampje groen brandt, is de batterij vol, en wanneer het oranje gaat knipperen, hebt u nog 10 minuten scheertijd over.
Gebruik het apparaat in het stopcontact of draadloos. Na 1 uur opladen kunt u het apparaat 60 minuten snoerloos gebruiken.
3.6
van 5
174
Reviews & awards
AavedeBe
08/02/2015
Nederland
Wat een fijn apparaatje
Ik laat af en toe een baard staan. Drie dagen baard of langer. Het is een heel fijn en handig apparaatje. Het is licht en ligt goed in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Janske123
30/08/2014
Nederland
Bevalt erg goed.
Bevalt zo goed dat ik binnen een maand een tweede gekocht heb voor mijn zoon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
BaardmansEHV
06/08/2014
Nederland
Top apparaat
Na aanleiding van verschillende positieve reviews en aanbevelingen heb ik een poging gewaagd en de baardtrimmer gekocht. Ik kan zeggen dat ik ongelooflijk blij ben met deze baardtrimmer. Na gebruik, voel ik me net een frisse hippie die een concert van John Lennon bijwoont. De prijs van dit product is relatief laag, maar de kwaliteit is voortreffelijk. Voornamelijk de messen, deze zijn zo scherp als Perzische zwaarden en zorgt ervoor dat je niet herhaaldelijk over hetzelfde stuk hoeft te gaan. Het apparaat zelf ligt makkelijk in de hand en heeft een relatief simpele, maar elegante design. De batterij gaat langdurig mee, wat weer op zijn beurt bespaart in de energiekosten. KEEP ON THE GOOD WORK PHILIPS!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer