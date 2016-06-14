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StyleShaverWaterdicht scheerapparaat en styler

QS6161/32

4.4

| (23) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

Creëer je eigen stijl

Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Trimmen, stylen, scheren - creëer uw eigen stijl

Creëer je eigen stijl

  • Intervallen van 0,5 mm

  • Dubbelzijdige trimmer

  • 75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Scheerapparaat met dubbel scheerblad

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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4.4

van 5

23

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

14/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een prima en mooi apparaat.

Al jaren diverse Philips scheer en trim gebruikt. Op zoek naar nieuw scheerapparaat kwam ik deze trimmer tegen . Trimmer werd door gebruikers goed beoordeeld. Ik gebruik trimmer nu ca 1 maand , scheer en trimt erg goed.

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Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler

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07/05/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gut in Funktion und Verarbeitung !

Der Styleshaver überzeugt durch sein modernes Design genauso wie durch seine Funktionalität. Er vereint Rasierapparat und Haar-/Barttrimmer in einem erstaunlich kompaktem Gerät das zudem noch intuitiv zu bedienen ist. Die Bedienung erfolgt über zwei Druckschalter, je einen für den Scherkopf des Rasierers und einen für den Langhaartrimmer der sich durch eine einfache Drehung verstellen lässt. Es handelt sich hier um einen breiten Trimmer mit dem sich Haare und Bart schneiden lassen und um einen schmaleren Prezisionstrimmer der sich hervorragend dazu eignet seinem Bart eine individuelle Form zu geben. Es gibt zwei Aufsätze für den Trimmer den man über einen Drehschalter in zehn verschiedene Längeneinstellungen bringen kann. Ich trage häufig einen Drei-Tage-Bart und benutze den Trimmer daher sehr oft. Er arbeitet sehr präzise und durch die Form des Styleshaver liegt er gut und sicher in der Hand. Die sehr kurze Ladezeit ist ein weiterer Pluspunkt und die Ladestation lässt sich mit einem Griff zusammenklappen und passt mitsamt dem ganzen Zubehör in eine Tasche in der Größe einer Federmappe. Da ich oft auf Reisen bin ist die geringe Größe für mich ein weiterer Vorteil. Man kann sich mit dem Styleshaver auch nass rasieren was besonders für Menschen mit empfindlicher Haut von Vorteil sein wird. Ich habe mir extra ein Rasiergel geholt um diese Funktion zu testen und war erstaunt das dies so gut funktioniert. Nach der Rasur lässt sich der Styleshaver unter fließend Wasser wieder säubern. Philips schreibt das sich die Haut evtl. erst an das Rasiersystem gewöhnen muß und es daher zu Hautirritationen kommen kann. Davon habe ich nichts bemerkt. Habe ich bei anderen Rasierern schon das Gefühl gehabt das die Haut sehr gereizt wurde und das Gesicht während der Rasur sogar richtig "heiß" wurde war ich vom Styleshaver über das angenehme Gefühl während und nach der Rasur überrascht. Ich kann dieses Produkt guten Gewissens empfehlen, es spart Zeit und Geld und verrichtet hervorragende Arbeit.

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Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Wasserdichter Rasierer und Styler

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01/05/2014

Deutschland

Deutschland

Top Produkt

Wer kennt es nicht – jeden Tag perfekt rasiert zum Kunden und Zeit ist auch immer knapp. Deshalb habe ich mich für den neuen Styleshaver entscheiden. Er vereint alles was ich morgens für meinen Bart brauche in einem Gerät: Rasierer und Trimmer. Der als Nass-Trocken Rasierer ausgelegte Styleshaver hat mich in Punkto rasieren voll überzeugt – insbesondere die Möglichkeit eine Nassrasur zu nutzen hat meiner empfindlichen Haut bisher gut getan. Das Trimmen in drei Varianten passt für alle Anwendungen: bis etwa 1 cm lange Haare stehen lassen mit Aufsatz, breiter und schmaler Trimmer für den Rest. Das Laden ist, wenn es dann mal fällig wird, auch schnell erledigt. In der Zwischenzeit abstecken und Strom sparen… Ich bin begeistert!

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 