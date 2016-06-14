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Creëer je eigen stijl
Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.
Intervallen van 0,5 mm
Dubbelzijdige trimmer
75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Scheerapparaat met dubbel scheerblad
Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.
4.4
van 5
23
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Mart50
14/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Een prima en mooi apparaat.
Al jaren diverse Philips scheer en trim gebruikt. Op zoek naar nieuw scheerapparaat kwam ik deze trimmer tegen . Trimmer werd door gebruikers goed beoordeeld. Ik gebruik trimmer nu ca 1 maand , scheer en trimt erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler
Wilfried75
07/05/2014
Deutschland
Sehr gut in Funktion und Verarbeitung !
Der Styleshaver überzeugt durch sein modernes Design genauso wie durch seine Funktionalität. Er vereint Rasierapparat und Haar-/Barttrimmer in einem erstaunlich kompaktem Gerät das zudem noch intuitiv zu bedienen ist. Die Bedienung erfolgt über zwei Druckschalter, je einen für den Scherkopf des Rasierers und einen für den Langhaartrimmer der sich durch eine einfache Drehung verstellen lässt. Es handelt sich hier um einen breiten Trimmer mit dem sich Haare und Bart schneiden lassen und um einen schmaleren Prezisionstrimmer der sich hervorragend dazu eignet seinem Bart eine individuelle Form zu geben. Es gibt zwei Aufsätze für den Trimmer den man über einen Drehschalter in zehn verschiedene Längeneinstellungen bringen kann. Ich trage häufig einen Drei-Tage-Bart und benutze den Trimmer daher sehr oft. Er arbeitet sehr präzise und durch die Form des Styleshaver liegt er gut und sicher in der Hand. Die sehr kurze Ladezeit ist ein weiterer Pluspunkt und die Ladestation lässt sich mit einem Griff zusammenklappen und passt mitsamt dem ganzen Zubehör in eine Tasche in der Größe einer Federmappe. Da ich oft auf Reisen bin ist die geringe Größe für mich ein weiterer Vorteil. Man kann sich mit dem Styleshaver auch nass rasieren was besonders für Menschen mit empfindlicher Haut von Vorteil sein wird. Ich habe mir extra ein Rasiergel geholt um diese Funktion zu testen und war erstaunt das dies so gut funktioniert. Nach der Rasur lässt sich der Styleshaver unter fließend Wasser wieder säubern. Philips schreibt das sich die Haut evtl. erst an das Rasiersystem gewöhnen muß und es daher zu Hautirritationen kommen kann. Davon habe ich nichts bemerkt. Habe ich bei anderen Rasierern schon das Gefühl gehabt das die Haut sehr gereizt wurde und das Gesicht während der Rasur sogar richtig "heiß" wurde war ich vom Styleshaver über das angenehme Gefühl während und nach der Rasur überrascht. Ich kann dieses Produkt guten Gewissens empfehlen, es spart Zeit und Geld und verrichtet hervorragende Arbeit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Wasserdichter Rasierer und Styler
Ja, ik raad dit product aan
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FloPet
01/05/2014
Deutschland
Top Produkt
Wer kennt es nicht – jeden Tag perfekt rasiert zum Kunden und Zeit ist auch immer knapp. Deshalb habe ich mich für den neuen Styleshaver entscheiden. Er vereint alles was ich morgens für meinen Bart brauche in einem Gerät: Rasierer und Trimmer. Der als Nass-Trocken Rasierer ausgelegte Styleshaver hat mich in Punkto rasieren voll überzeugt – insbesondere die Möglichkeit eine Nassrasur zu nutzen hat meiner empfindlichen Haut bisher gut getan. Das Trimmen in drei Varianten passt für alle Anwendungen: bis etwa 1 cm lange Haare stehen lassen mit Aufsatz, breiter und schmaler Trimmer für den Rest. Das Laden ist, wenn es dann mal fällig wird, auch schnell erledigt. In der Zwischenzeit abstecken und Strom sparen… Ich bin begeistert!
Ja, ik raad dit product aan
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Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.