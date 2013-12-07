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Kies met de Styleshaver precies de look die u wilt. Met de baardtrimmer en -styler met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om in een handomdraai elke stijl te creëren, van een stoppelbaard van drie dagen of een perfecte baard tot een glad scheerresultaat, hoe ruig uw baardgroei ook is.
Pro
Met de complete Philips-(stoppel)baardtrimmer met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheeresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.
Dankzij het dubbele scheerblad verwijdert u eenvoudig de stoppels rond uw baard, zelfs in uw hals. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de twee zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
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4.1
van 5
126
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
FatihG1977
07/12/2013
Nederland
Makkelijk in gebruik,2 apparaten in 1,mooi design
zeer mooi/stoer design,op het 1e gezicht ziet het er groot uit,maar zeer licht qua gewicht,dus makkelijk in gebruik,2 apparaten in 1,ik heb een zeer gevoelige huid,bij deze shaver/styler totaal geen huid irritatie,hoop dat ik hier jaren mee kan doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Soekris
12/04/2013
Nederland
Praktisch "hybride" scheertoestel
Grote trimmer, heel goed op exacte haarlengte in te stellen. Zonder de afstandhouder is het een trimmer die messcherpe lijnen trekt in bijvoorbeeld nek- en kinbeharing. Deze kop kan met een halve slag draaien de kleine trimmer voor bv neusharen activeren. Perfect idee om aan de onderzijde ( ten opzichte van de trimmers) een scheerapparaat te integreren. Dit gebruik ik om na het trimmen van de kin, de haartjes tot aan de huid terug te scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Nobo
12/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Praktisch "hybride" scheertoestel
Grote trimmer, heel goed op exacte haarlengte in te stellen. Zonder de afstandhouder is het een trimmer die messcherpe lijnen trekt in bijvoorbeeld nek- en kinbeharing. Deze kop kan met een halve slag draaien de kleine trimmer voor bv neusharen activeren. Perfect idee om aan de onderzijde ( ten opzichte van de trimmers) een scheerapparaat te integreren. Dit gebruik ik om na het trimmen van de kin, de haartjes tot aan de huid terug te scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6160/32 waterdichte styler en scheerapparaat
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