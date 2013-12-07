Als een fanatiek handscheerder is het een hele ervaring om een professioneel aparaat van Philips te gaan gebruiken. Handscheren heeft voor mij jaren de voorkeur gehad, maar sinds ik een beetje meer gezichtsbeharing ben gaan dragen is trimmen een must geworden. Handmatig trimmen is rampzalig, en zodoende heb ik de hand gelegd aan de Styleshaver pro van Philips. Bij onvangst geeft de trimmer meteen een goede indruk. Het doosje ziet er netjes uit en laat direct te inhoud zien. De verpakking is gemakkelijk te openen, alleen op één moment moest de schaar er, volgens de aanwijzing, aan te pas komen. Het apparaat ziet er mooi uit. Het onwerp is fraai en het apparaat ligt prettig in de hand. Zoals het mannen betaamt lees je natuurlijk het boekje niet en bij dit apparaat heeft dat tot gevolg dat je afwisselend de tondeuse en het scheerapparaat aan zet in een poging om het apparaat uit te schakelen. Het boekje bevatte een aangename verassing. In plaats van droge tekst staan er duidelijke afbeeldingen in. Hiermee kon gemakkelijk worden achterhaald dat de trim knop baarharen als symbooltje heeft en de scheerknop stoppels. Heel duidelijk. Het monteren van de lengteregeling kostte wat moeite omdat tot mijn verbazing de tondeuse 360 graden kan ronddraaien. Na het boekje vijf minuutjes doorgelezen te hebben en elk onderdeeltje voorzichtig bewogen te hebben was het helemaal duidelijk hoe het apparaat werkt. Geen slechte prestatie voor een apparaat met onverwacht veel mogelijkheden. Zo zit er bijvoorbeeld een lock-functie op om te voorkomen dat het apparaat in je koffer aan gaat, heel slim. Pluspunten voor Philips. Design en gebruiksgemak zijn belangrijk, uiteindelijk draait het allemaal om prestatie. In het geval van de Styleshaver is dat erg goed. Na hand-trimmen is trimmen met dit apparaatje een hele verademing. De lengte is gemakkelijk in te stellen en werkt erg nauwkeurig. Zelfs op de kaaklijn worden de haartjes precies op de ingestelde lengte afgeschoren. De tondeuse is goed scherp en scheert bij één beweging perfect de haartjes af zonder dat je er iets van voelt. De mini tondeuse is gemakkelijk voor accenten en is zeker net zo scherp. Aan de andere kant van het apparaat zit een scheerkop. Deze scheert goed en trekt de haartjes niet uit je huid. Het is duidelijk te zien dat de scheerkop is bedoelt voor grote opervlakken maar is vanwege zijn ronde zijkanten ook geschikt voor detailwerk. De laadtijd van het apparaat is indrukwekkend. Eén uur laadtijd resulteerd in vijftig minuten gebruik. Bij het apparaat wordt en stijlvolle houder geleverd waarin het apparaat opgeladen kan worden. Daarnaast zijn er nog accessoires bij geleverd om het apparaat te onderhouden. Het belangrijkste onderhoud is het regelmatig afspoelen met water, maar dat is voor een handscheerder bijna een automatisme. Al met al ben ik heel tevreden over de Styleshaver van Philips. Het apparaat is mooi en gemakkelijk in gebruik nadat je het boekje hebt doorgebladerd. Het trimmen is super makkelijk en het resultaat is erg goed. Het scheren gaat prima en daarnaast zitten er nog een hoop andere handigheidjes in. Als ik het apparaat een cijfer zou moeten geven wordt het een dikke 9. Zeker een aanrader, ook voor handscheerders.