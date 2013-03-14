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QS6140/32
Laat zien wie u bent
Kies met de Styleshaver precies de look die u wilt. Met de baardtrimmer en -styler met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om in een handomdraai elke stijl te creëren, van een stoppelbaard van drie dagen of een perfecte baard tot een glad scheerresultaat, hoe ruig uw baardgroei ook is.
Pro
Met de complete Philips-(stoppel)baardtrimmer met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheeresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.
Dankzij het dubbele scheerblad verwijdert u eenvoudig de stoppels rond uw baard, zelfs in uw hals. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de twee zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
Prijzen
3.9
van 5
76
Reviews & awards
Odiug
14/03/2013
België
Geverifieerde koper
Ik ben ongelooflijk tevreden van het apparaat
Voldoet prima aan al mijn verwachtingen. Scheert goed en trimt goed. Ook het superfijne werk kanunnik,met de tondeuse doen. Als ik het berschermhoesje van de scheerkant eraf haalde, had ik steeds de scheerkoppen mee. Ik heb moeten leren het berschermhoesje eraf te halen met duim en wijsvinger op de lange zijden te drukken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 waterdichte styler en scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
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MERCURY
29/06/2012
Deutschland
Einer für Alles!
Der Philips Styleshaver ist mein erster Elektrorasierer. Bisher habe ich meist den Bart ewig wachsen lassen, bis sich meine Freundin beschwerte. Dann kam immer der Kahlschlag mit dem Nassrasierer. Dank des Philips hat das nun ein Ende. Der Rasierer sieht nicht nur extrem stylisch aus und liegt gut in der Hand, er macht seinen Job auch wirklich gut. Wenn der Bart zu lang wird, stutze ich innerhalb von wenigen Minuten auf die gewünschte Länge mit dem Trimmer. Die per Drehrad wählbare Stufenregelung von 1-10mm in 0,5mm Schritten ist klasse. Nimmt man den Aufsatz ab, hat man auch die Möglichkeit auf 0,5mm zu trimmen. Den drehbaren Trimmkopf fürs "feintuning" in den Ecken benötige ich nicht, mag aber für Leute, die Fans von feinen Bartlinien sind ein nettes Gimmick sein. Lästiges säubern entfällt: Der Trimmkopf ist unter fließendem Wasser abwaschbar! Nun zum Rasierkopf. Grundsätzlich war ich da vorher etwas skeptisch. Vor einigen Jahren habe ich ein mal einen Elektrorasierer ausprobiert und hatte mit Hautirritationen zu kämpfen. Außerdem war mir das Ergebnis nicht glatt genug. Natürlich geht nichts über eine gründliche Nassrasur. Aber der Philips erledigt seine morgendliche Aufgabe zügiger und ebenfalls gut. Die Haut wird nur minimal angegriffen und das Ergebnis ist durchaus mehr als zufriedenstellend. Wahrscheinlich erledigen teurere Elektrorasierer dies noch besser, aber zum einen kann ich das nicht bewerten und zum anderen habe ich auch nicht mehr und nicht weniger von diesem Alleskönner erwartet. Den Preis finde ich auch durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass man kein Zweitgerät mehr zu kaufen braucht und sich den Platz im Badezimmerschrank sparen kann.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer
Ja, ik raad dit product aan
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Perseus
27/06/2012
Deutschland
Super Allrounder!
Der Styleshaver gefällt mir sehr sehr gut! Bisher habe ich sowohl einen Rasierer, als auch einen seperaten Bart-Trimmer im Bad stehen gehabt. Ab jetzt brauche ich nur noch ein Gerät. Ich erziele mit dem Styleshaver sehr gute Rasierergebnisse sowohl bei der Komplettrasur, als auch beim Bart-Trimmen. Danach einfach kurz unter dem Wasserhahn ausspülen, zurück in die Ladestation, fertig! Das Design ist wunderschön, sieht man mal von der etwas einfach gehaltenen Ladestation ab (dort ist wohl eher an Funktionalität als an Design gedacht worden). Der Rasier macht wirklich was her, liegt super in der Hand (überhaupt keine Gefahr, einmal abzurutschen) und ermöglicht eine sehr präzise Handhabung bei jeder Art von Rasur. Die Akkustandzeit ist auch sehr gut. Ob das langfristig so bleiben wird, kann ich nach einem Monat natürlich noch nicht beurteilen. Am besten finde ich, dass ich jetzt 12 verschiedene Trimmstufen für meinen Bart habe. Bei meinem letzten Trimmer (kein Philips Produkt) waren es gerade einmal 5 Stufen. Insgesamt kann ich den Styleshaver nur weiterempfehlen! Top!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer
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Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.