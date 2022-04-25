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Niet meer leverbaar

PicoPix MaxTVDraagbare projector

PPX720/INT

2.9

| (8) Reviews & awards

Xtreme helderheid, Xtreme geluid en draagbaarheid

De PicoPix MaxTV is gebaseerd op Android TV en projecteert beelden tot 120 inch in True Full HD. Dankzij meerdere beeldcorrecties, automatische helderheid, een batterij die tot 4 uur meegaat en een boomboxfunctie zult u zich afvragen hoe u ooit zonder hebt gekund!

Bekijk alle voordelen

Xtreme helderheid, Xtreme geluid en draagbaarheid

  • 120 inch True FULL HD 1080p

  • Xtreme geluid en draagbaarheid

  • Android TV-ervaring

  • Bluetooth-boomboxfunctie

Slimme autofocus

Slimme autofocus

Dankzij met één klik automatisch scherpstellen hoeft u niets meer handmatig in te stellen. De camera met hoge resolutie en AI-gestuurde autofocus zorgen altijd automatisch voor het helderste beeld.

Xtreme draagbaarheid

Xtreme draagbaarheid

Een ultracompacte PicoPix Max TV-projector boordevol alles wat u nodig hebt. Profiteer optimaal van een batterij die 4 uur meegaat in de projectiemodus of 10 uur in de Bluetooth-luidsprekermodus. De powerbank-functie laadt ook al uw apparaten op via de USB-C- of USB-A-poort.

TI DLP-technologie / REC709

TI DLP-technologie / REC709

Texas Instruments DLP-technologie, gebruikt in 9 van de 10 bioscopen, zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld. U kunt een ongeëvenaarde visuele ervaring verwachten met levendige kleuren die 100% van het REC709-signaal leveren.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

8

Reviews & awards

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Datum gebruik 2021-03-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Datum gebruik 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Voordelen

Better brightness, Android TV, super good speakers

Nadelen

a bit bulky

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Datum gebruik 2021-10-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Datum gebruik 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Geverifieerde koper

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Voordelen

Bonne Qualité image et son

Nadelen

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Datum gebruik 2022-02-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Datum gebruik 2022-02-09

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Voorwaarden

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

  2. Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.