Mooi en smipel ontwerp. Wat pretig is is dat het display te dimmen is. Dit kan bijv niet bij de DSR 7141 deze is erg aanwezig. De connectoren aan de achterzijde staan iet wat dicht tegen elkaar. Als je prof. kabels gebruikt kom je ruimte te kort. "Overall" een prima app dat doet wat hij moet doen zonder poes pas en ook voor een leek te bedienen.