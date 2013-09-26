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Niet meer leverbaar

Streamium

NP1100/05

3.2

| (112) Reviews & awards

Bekijk alle voordelen
Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren

Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren

Bedien alle functies van de Streamium comfortabel vanaf de bank. Moeiteloos en snel muziek zoeken, door muziek navigeren en muziek afspelen. Met de alfanumerieke zoekmogelijkheid, QuickJump en SuperScroll hebt u snel toegang tot uw favoriete internetradiozender of muziek van uw PC. De bediening van het Streamium Control Center ligt in uw handen.

Digitale aansluitingen

Digitale aansluitingen

Uw Streamium-netwerkspeler kan op vele manieren op ieder gewenst audioapparaat worden aangesloten, bijv. via een digitale aansluiting, een analoge aansluiting, draagbare luidsprekers of zelfs via uw hoofdtelefoon.

Duizenden gratis internetradiozenders

Duizenden gratis internetradiozenders

Met Streamium profiteert u van duizenden gratis internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's op uw audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn ingeschakeld.

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Recensies

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3.2

van 5

112

Reviews & awards

26/09/2013

Nederland

Nederland

apparaat werkt voortreffelijke, Spotify eenvoudig binnen te halen

Rectificatie op eerdere beoordeling. Vorige apparaat liep steeds vast. Ik heb hem bij BCC geruild voor een nieuwe. Deze doet het prima. Ik heb hem aangesloten op mijn oude steriotoren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

23/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed

goed product goede gebruiksaanwijzing een aanrader voor iedereen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

23/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed

goed product goede gebruiksaanwijzing een aanrader voor iedereen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

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