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Niet meer leverbaar

Klassiek hifi-microsysteem

MCM761/12

4

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Met dit klassieke Philips hifi-microsysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct ript u muziek rechtstreeks naar MP3's; geen computer nodig. Elegant, tijdloos ontwerp met houten luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Geniet van HiFi-muziek

Bezeten van muziek

  • Ribbon-tweeter

  • 150 W

Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

12/12/2010

Nederland

Nederland

snel en goed

het product voldoet aan al mijn verwachtingen,de service is uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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