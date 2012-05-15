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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Met dit klassieke Philips hifi-microsysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct ript u muziek rechtstreeks naar MP3's; geen computer nodig. Elegant, tijdloos ontwerp met houten luidsprekers.
Ribbon-tweeter
150 W
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
4.0
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
pgweij
12/12/2010
Nederland
snel en goed
het product voldoet aan al mijn verwachtingen,de service is uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM761 Klassiek hifi-microsysteem